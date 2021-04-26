大陸目前積極研發矽晶片，希望突破技術，避免被國外「卡脖子」。不過，大陸高中物理老師李永樂過去曾經指出，晶片製作原理大家都很清楚，但是製作過程的確是很不容易。

李永樂，畢業於北京大學物理系、北京清華大學電子工程研究所，現任大陸高中物理老師，並且在Youtube從事「科普」，希望學生用最低成本學習到物理知識，目前在Youtube平台有160萬訂閱者，介紹晶圓製造原理創下340萬次點閱。在大陸著名影音網站「西瓜視頻」訂閱數達1300多萬人。

李永樂介紹，半導體材料是矽 （大陸稱「硅」），把二氧化矽（沙子）融化，再還原成矽，左側參雜硼，右側參雜磷，矽有4個電子，硼有3個電子，形成「電洞導電型半導體」。磷有5個電子，形成「N型半導體」。當外加電壓時，左側加正極，右側加負極，才能讓電流通過；如果右側加正極、左側加負極，電流是流不回來，這就是「半導體PN結」，也就是「二級管」，具有單向導電性。

不過，晶片到底怎麼製作？李永樂說明，先把矽錠切成矽片，首先在矽片塗一層光刻膠，進行光刻，用紫外線照射，光刻膠會發生變化。接下來進行化學腐蝕，有些地方會形成凹槽，就可以進行參雜，再把光刻膠洗掉，就可以製作半導體PN結。反覆做幾層，再用金屬沉積，聯電路，最後完成晶片，切下來進行封裝。

不過李永樂強調，其實製作原理大家都清楚，但是製作過程的確是很不容易。

(中時新聞網)