國民黨主席將在7月進行改選，輿情聲量也陸續公布，被外界視為有意參選黨主席智庫副董事長連勝文26日上宅神臉書直播，談及黨主席改選和2022縣市長選舉，他表示，國民黨內部現在最擔心不是黨主席選舉，反而是2022縣市長和鄉鎮首長選舉。宅神回應，原來跟大家想的不一樣，不是先確立主席，才有後續。

連勝文在直播表示，他過去也曾和前高雄市長韓國瑜聊過，若大家把眼光放在2024總統大選，回過來選黨主席，那一定天下大亂。他個人認同前新市長朱立倫所言，沒有2022就沒有2024。若想選的人心裡只有2024那也不會有2022，因為這個理由去卡位，那黨內到2023一定大亂。連勝文強調，這也是為什麼他多次重申，黨主席一定要專職，就算黨主席要跳下來選2024，那也一定要利益衝突迴避，不要球員兼裁判，搞自肥，黨務要中立，這才是國民黨團結的基礎，好歹表面工夫要做一下，連表面工夫都不做，要別人怎相信國民黨會團結。

宅神朱學恒26日邀國民黨智庫副董事長連勝文 在社群臉書直播。(圖/翻攝自 宅神臉書)

宅神問連勝文，「民進黨有抗中保台、反核的神主牌，國民黨的神主牌是什麼？是三民主義嗎？」連勝文說，過去是三民主義，現在的普世價值就是「民主、和平、反戰」。對於有網友建議，國民黨可以打「勞工牌」，因為台灣現在最大族群是低薪族，廣大勞工面臨低薪問題，國民黨該思考，如何幫助勞工改善這樣的現狀，連勝文坦言，台灣的經濟理念可以稍做修正，現在都已慢慢往中間靠了。

現在年輕人聽到國民黨，就把耳朵蓋起來，連勝文坦言，國民黨的問題不只是理念和形象上給年輕人老套的問題，黨內在上位主事者，只在意自己的事情，過於自私、只接觸短期對自己有利的事情，他認為，國民黨若不啟動全面性溝通模式，那很難了解年輕人在想什麼。

對於先前太魯閣號意外49死出軌事故，僅有林佳龍下台，行政院長蘇貞昌安然度過，有網友詢問連勝文，「蘇貞昌是否會成為民進黨未爆彈？」連勝文表示，國民黨不管講什麼，民進黨都不會聽，民進黨是以派系利益為主，才不會管事故走多少人，但留著蘇貞昌和黨內鬥來鬥去，對國民黨不是壞事。

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(中時新聞網)