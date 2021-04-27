當中醫師幫你把完脈，你可能會問：「醫生，我這身子是什麼情況？」如果電視看多了，或許還會問：「醫生，我的體質是寒還是熱？」

畢竟傳統醫學使用的語言已經離我們的生活經驗太過遙遠。如果中醫師告訴你，你這個是肝逆犯胃、肝鬱化火、肝陰不足、脾陽虛衰……這樣的語言肯定讓你聽了一頭霧水，不說則已，說了反而更增添你的疑惑。

所以，我們好像已經習慣了去看中醫不知道該怎麼問，醫師也不知道該怎麼回答的互動模式。有時候，中醫師給個敷衍式的回答，或是硬要套用現代化、貼近生活的語言來解釋病情，往往讓人感到啼笑皆非。

常見的狀況是這樣：

病患走出診間，家人問：「剛剛醫生怎麼說？」

「喔。醫生說我子宮太寒，長很多顆肌瘤，要好好調理，不然會流產……」

但是，什麼叫子宮寒？子宮寒的定義是什麼？你能提出任何證據支持子宮寒和長肌瘤之間的關聯嗎？誰說長了子宮肌瘤就會流產？為什麼中醫一直給人不科學、不理性的印象？類似這類對話一旦傳出去，肯定被婦產科醫師嘲笑。

不同於「排毒理論」這種錯植在中醫身上隔空出世的歪理，「子宮寒」確實是傳統中醫的語言。雖然我們可以在歷代典籍看到許多「宮寒不孕」的描述，但我這輩子極力避免使用這樣的語言，也從來沒有跟病患說過她子宮寒。為什麼呢？

試想一種狀況。當一位財經專家上電視說：「最近的股市很冷……」，我想，應該不會有觀眾認為：「現在是夏天，每天的氣溫都在三十六度以上，股市怎麼會冷？」或是說：「股市很冷。那你等一下去號子的時候，記得多穿件外套。」顯然，大家都知道，所謂的股市冷，是形容每天的交易量比從前少很多的意思。相同的道理，「子宮寒」就和我們形容買氣很冷、打入冷宮、坐冷板凳等等一樣，指的是卵巢子宮的生理機能出現障礙，沒有辦法發揮正常的功能，而不是子宮溫度太低。

我常說，古人用簡略的文字來形容卵巢子宮機能不佳有其時代的背景，當代的中醫師應該與時俱進。舉凡月經週期不規則甚至閉經，月經量少，色暗血塊多，月經淋漓不止經期長達十餘日，無排卵月經（基礎體溫沒有高溫期）等等，傳統上雖然可以被歸類在「子宮虛寒」，但當代的中醫師應該針對問題謹慎處理，而不是沿用舊時代的說法隨便打發病患。

《中醫到底行不行？》/大塊文化

(中時新聞網)