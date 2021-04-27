妊娠未滿二十週的胎兒無法在母體繼續成長的情況，我們稱為流產。百分之八十以上的流產發生在第一孕期，即妊娠十二週以內。如果用全體人類的懷孕經驗來看，流產發生的機率約為百分之十五到二十，並且隨著孕婦的年齡而增加。這只是統計臨床已被診斷妊娠的案例，實際的流產發生率還要更高。連續三次的自然流產，稱之為「習慣性流產」（Recurrent pregnancy loss）。

雖然說，根據統計資料，自然受孕的情況下流產率高達百分之二十，因此我們可以將流產視為自然淘汰的一部分，不需要感到壓力或是自責，但大多數的婦女對流產的記憶，即使事隔多年，依舊非常鮮明。所以說，當事人心理上的調適，家屬與醫護的關懷支持，非常地重要。

流產之後，若詢問婦產科醫師什麼時候可以再次懷孕，通常會得到兩種答案：一部分的醫師會告訴妳，不需要刻意避孕，下一次的月經週期就可以懷孕。也就是說，只要妳能夠受孕，就代表妳的身體已經準備好了，無需擔憂；另外有些醫師會建議婦女，三個月後再來懷孕比較恰當。這樣的建議，除了讓身體休息一下，更重要的，是為了讓心情能夠得到調適。

造成流產的原因，包含胚胎因素與母體因素。

胚胎因素有兩個，分別是染色體異常，以及胚胎發育不正常（常見的例子是俗稱「空包彈」的萎縮卵）。母體因素則包含子宮缺陷、內分泌因素、感染、基因遺傳因素、免疫因素，或是其他原因，如血栓、環境毒素、藥物等等。

單獨就母體因素來看，內分泌出問題造成流產，所佔的比例約為百分之十至十五，而我們常聽到的「黃體不足」只是內分泌因素的其中一項，其他還包括甲狀腺低下、糖尿病、多囊性卵巢等代謝疾病。這樣看來，道理就很清楚了。向來被視為萬靈丹的黃體素，對於流產的預防或治療效果，只有內分泌因素所佔百分之十五的一半都不到。也就是說，除非可以明確診斷孕婦黃體不足，否則用補充黃體素來「安胎」是完全無效的。雖然醫師多半會建議孕婦臥床休息，但目前已經知道對於病程的進展絲毫沒有幫助。

再談到出血與腹痛，是常見的流產徵兆。整體來說，約有百分之二十到二十五的孕婦曾經有過陰道出血的經驗，可能持續數天或是數星期。一般而言，大多屬於正常而且無害的「著床性出血」（Implantation bleeding）。然而，在臨床上，並沒有辦法預測眼前的出血情況會不會進展到「脅迫性流產」（Threatened miscarriage），甚至演變成「不可避免的流產」（Inevitable miscarriage）。

科學再怎麼進步，依然有它的極限。雖然我們前面談了那麼多已經被證實的流產原因，但是，仍然有將近百分之五十導致流產的母體因素，原因至今成謎，只好被歸類在特發性因素（Idiopathic factors）。

由母體因素造成的流產，即使經過大量的研究，有百分之五十的已知原因，但大多數仍然無法阻止其發生。另外百分之五十的原因不明，甚至沒有對策可以預防或治療。所以，當代的婦產科醫師只能告訴孕婦，放寬心、不要緊張，留得住自然能夠留住。畢竟，壓力狀態對孕婦而言，沒有任何好處。

以上是現代醫學對於習慣性流產的認識。知之為知之，不知為不知，即使知道原因，沒有辦法治療就說沒有辦法。什麼是有效的、什麼是無效的，一清二楚。這就是科學的精神。

《中醫到底行不行？》/大塊文化

(中時新聞網)