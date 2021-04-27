傳統中醫如何看待習慣性流產？很遺憾的，中醫對於習慣性流產的見解，非常「不科學」。為什麼我會說中醫不科學？在我們解釋中醫不科學的原因之前，我們首先來定義，什麼叫科學？

翻開《大英百科全書》，「科學」（science）的定義是這樣的：「對於自然或人文現象，透過觀察之後提出解釋，其解釋理論必須符合邏輯的一貫性與實驗結果的再現性」。根據上述的定義，傳統中醫對於習慣性流產的見解，確實是不科學，甚至是反科學的。

自古以來「氣虛」被認為是導致流產的原因之一。首先，傳統醫學所說的「氣」，指的是「能量」，因此「氣虛」可以理解為「能量不足」或「能量輸送不及」。根據中醫理論，我們可以針對「氣虛」來下定義，也可以對流產的原因進行辨證。也就是說，任何人只要學過中醫理論，大概都能夠理解什麼是氣虛，並且接受氣虛是導致婦女流產的原因之一。

但反過來說，當一個孕婦被診斷為氣虛，就一定會流產嗎？答案卻是未必。

氣虛要虛弱到什麼程度才會造成流產呢？很遺憾的，雖然氣虛有典型的表徵，卻沒有一個可供量化的標準。問題來了，如果不能將氣虛的標準量化，當你問我眼前的孕婦會不會因為氣虛而流產？我其實是不知道的。

此外，根據歷代醫家的見解，造成流產的原因除了氣虛之外，還有血虛、肝虛、腎虛、血熱、肝鬱、血瘀……什麼樣的體質因素都有可能發生。

麻煩的事情恐怕還不只是如此。常見的情況會是這樣的，當我判定一位面臨流產高風險的孕婦屬於氣虛辨證，換成另外一個中醫師，可能又會給出完全不同的診斷。如果連診斷都無法一致，又怎麼有辦法將治療方法標準化以達成「再現性」呢？

《中醫到底行不行？》/大塊文化

(中時新聞網)