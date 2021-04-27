5月財運如何？通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的國曆5月運勢，有些人是努力有所得，財庫大進帳，可以看到不錯的收獲，還有些人是省錢一哥、一姐，把每一分錢都精打細算，不知不覺就存了很多私房錢，快來看看，你是哪一種類型。

【馬】幸運數字：15

屬馬人在五月份，可謂是意氣風發，志得意滿，能夠得到許多發展的機緣，心境上相當愉悅，過去曾經渴望機會，將會不請自來，相對的財運上，也就開始慢慢一點一滴的累積，不過在成功之餘，可別忘了感謝身邊提供過幫助的人喔。

【羊】幸運數字：12

屬羊人在五月份，可謂是舟車勞頓，忙得不可開交，收入及支出都是一團混亂，難以掌控，整天就是忙忙碌碌，疲勞奔波，似乎有做不完的事情，但好在努力都是值得的，等到月底再回頭細算，會發現財庫上還是有不錯的獲利。

【猴】幸運數字：8

屬猴人在五月份，是個充滿理想的一個月，心中有許多想法，想要創業，或是轉換跑道，或是尋找新工作，林林總總的思路充滿心中，每種都躍躍欲試，可也因為如此，反而不易掌握，難以專一，建議要下定目標，才不會處處落空。

【雞】幸運數字：40

屬雞人在五月份，可是財庫滿滿，財運順遂，沒有怎麼去賺錢的煩惱，只有要不要去賺錢的心情，雖然財運如此強健，但卻缺乏奮鬥的心，讓自己沉靜於安逸的狀態下，建議要打起精神，好好把握本月的運勢，別讓財神爺從身旁溜走。

【狗】幸運數字：16

屬狗人在五月份，充滿著信心以及熱情，想要在工作事業上，急於表現自己的才能，或是在投資上急於獲利，如此衝動莽撞的性情，容易讓自己出師未捷身先死，反而感到處處落空，因此千萬不要操之過急，才能穩穩提升財庫。

【豬】幸運數字：40

屬豬人在五月份，容易遭遇到許多困難及阻礙，各方煩心瑣碎的事不斷，處處影響著自己的心情，雖然感到不順，但是憑藉著自己的鬥志以及毅力，能夠克服種種困難，讓幸運之神前來護航，努力後的獲利，可以讓自己心滿意足。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)