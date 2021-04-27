發脾氣是一種釋放壓力和宣洩情緒的方式，但經常發飆不僅傷身，更解決不了任何問題，唯有冷靜溝通才是王道。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、天秤座及巨蟹座男性的忍耐性比較強，總是能淡定從容地面對並解決問題，即使很生氣，也會一直忍耐，不對別人發火。

▍天蠍座

天蠍座常常被貼上腹黑的標籤，但他們卻是12星座中最有頭腦的一個星座。天蠍座男面對任何事情，都能保持冷靜和理性。就算是十分生氣，他們也會因為不想與人糾纏而忍耐，所以很難看到他們捲起袖子大發脾氣，或是與人吵架的場面，但是這筆帳他們會在心裡面記下一筆。

▍天秤座

天秤座男向來性情溫和，做事謹慎。他們追求和諧，愛好和平。他們的個性很少會跟別人起衝突，理性也會時刻提醒他們保持風度，拒絕極端的行為，所以就算再生氣，溫文爾雅的天秤男也不會和人當眾翻臉或發脾氣，他們只會把這些情緒先放在一邊，事後再去跟對方理論。

▍巨蟹座

巨蟹座男生的脾氣非常好，他們的自我控制能力也很強。在生活中，只要沒有踩到他們的底線和雷區，都不會輕易發脾氣。就算是心裡氣到不行，也會控制情緒不會發火。而且在事後，他們也會寬容大度地原諒對方，不會記仇。但若是有人過分地逾越了他們的底線，那就會脾氣大爆發，讓人嚇得直往後退。

(中時新聞網)