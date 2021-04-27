【回憶殺】昨（26日）是一年一度的奧斯卡頒獎典禮，南韓資深女演員尹汝貞以《夢想之地》一舉摘下小金人，成為南韓史上第一位勇奪最佳女配角的演員，捷報傳回當地嗨炸全國。事實上，尹汝貞的人生很像電影的真實寫照，早年隨夫搬到美國，因男方外遇離婚，變成單親媽一手拉拔兩子，與劇中移民美國的韓裔家庭相當雷同。

尹汝貞一出道就很順遂，以電影《火女》拿下錫切斯影展、青龍電影獎、大鐘獎與釜日電影獎，更跨足電視劇、廣告等，成為當紅的大明星，卻甘願放下輝煌的演藝事業，27歲嫁給歌手趙英男，跟隨丈夫搬到美國長住，因為當地買豆腐不容易，老公又非常喜歡吃，尹汝貞索性買大豆磨成豆漿作成豆腐，婚後也忍受巨痛生下2個兒子，不難看出用盡100%心力去愛趙英男。

尹汝貞為趙英男放下演藝事業，當家庭主婦。（圖／翻攝韓網）

未料真心換絕情，趙英男有了新歡，還要求尹汝貞要跟小三同住一個屋簷，讓她十分痛心，嘆息：「生病的家庭……三人行是活不下去的」便果斷提出離婚，結束長達13年的夫妻情。由於當時南韓民風對單親媽媽不友善，尹汝貞只能繼續在美國生活，為了養活兩個兒子，她曾在超市打工，但最低工資入不敷出，還好作家金秀賢看中尹汝貞的才華，鼓勵她回歸南韓演藝圈，起初因離婚身份被部分觀眾唾棄，但尹汝貞用心拍攝大大小小的角色，只要有錢幾乎都接，逐漸站穩腳步，更以電影《下女》榮獲青龍電影獎、大鐘獎和亞洲電影大獎最佳女配角，演藝事業再創第二次高峰。

尹汝貞為了養兒子，各種角色都來者不拒，拚命三郎的個性終究獲得演藝事業的成功。（圖／達志）

多年後，前夫趙英男於本月在節目談及尹汝貞，坦言人生最後悔的事就是外遇、拋妻棄子，回首那段時光，自嘲當時腦子壞了，對尹汝貞和兒子很抱歉，他曾為了彌補偷偷送了2、3次花，但尹汝貞完全不買單，霸氣的警告趙英男再送一次花就報警！愛恨分明的個性更令人喜歡。

尹汝貞個性鮮明、講話毒舌幽默。（圖／達志）

(中時新聞網)