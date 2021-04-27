盛傳查爾斯可能切割梅根和哈利

英國王儲查爾斯正在為王室瘦身，而專家預測，哈利和梅根可能會面臨被丟包的命運。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，王室傳記作家列雯（Angela Levin）說，查爾斯為了撙節開支，準備精簡王室。而她認為，遠在美國，住在1100萬英鎊（近4.3億台幣）豪宅的薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根可能會被切割。

據說菲立普親王4月9日過世後，查爾斯就準備和長子威廉討論王室的未來，其中包括哪些王室成員該承擔公務。而較小的「王室豪門企業」可能只有查爾斯和妻子卡蜜拉，還有劍橋公爵夫婦威廉與凱特，以及他們的3名子女喬治，夏綠蒂和路易。

至於其他王室成員則可能獲得鼓勵，去找有報酬的工作，好養活自己。不過，他們也會因而失去頭銜和資助。列雯說，長久以來，查爾斯王儲一直想精簡王室，好節省開支，並讓納稅人覺得「物有所值」。

她強調，女王基於情感上的理由，加上年紀大了，並不特別想要改變。不過，列雯認為，查爾斯想要改變，最後將會那麼做。

梅根和哈利去年8月11日出版了《尋找自由》（Finding Freedom）的第一版，這本自傳由身為兩人好友的史柯比（Omid Scobie）和杜蘭朵（Carolyn Durand ）執筆，除了塑造他們的正面形象外，還將娓娓道來兩人淡出英國王室的爆炸性決定。

而預定今年8月5日出版的更新版中，除了將納入梅根夫婦在加州的新生活，女王決定去除兩人王室資助和哈利軍職的決定外，還將加入他們3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）爆炸性專訪的內容，以及女王另一半過世的種種。

原本各方希望，哈利和哥哥威廉能趁祖父菲立普親王舉行葬禮的機會相聚，彼此能慢慢開始和好。然而，隨著殺傷力強大的新版《尋找自由》自傳再出版，似乎只會再揭舊傷，讓梅根夫婦與王室的關係更緊張。

(中時新聞網)