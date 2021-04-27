安德魯王子的BBC車禍式專訪讓外界跌破眼鏡。

英國女王次子安德魯王子（Prince Andrew）儼然成為最沒人氣的英國王室成員，影集《王冠》（The Crown）第5季竟然找不到演員演他。

Netflix影集《王冠》即將開拍第5季，不過英國《太陽報》（The Sun）獨家披露，劇組似乎還在努力找演員來飾演中年時期的安德魯王子，製片公司Left Bank Pictures已經轉而在求才網站「Spotlight」刊登廣告、招聘演員，求飾演30多歲至40歲出頭的安德魯王子，廣告文還特別強調這是個「非常好的角色」。

現年61歲的安德魯王子先前捲入美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運未成年少女醜聞，更被艾普斯坦培育的性奴之一朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）公開控訴，2001至2002年間兩人一共3度發生性關係，當時朱弗里還未成年，只有17歲，安德魯王子則年約40歲。安德魯於2019年底接受英國廣播公司（BBC）「新聞之夜」（Newsnight）節目專訪時否認見過朱弗里，還自稱染上怪病，不過兩人的合照早就流出，那次專訪被英國媒體嘲諷為一場「災難」，是自毀的「車禍式專訪」，女王也下令安德魯自此退出王室公務，相關慈善機構也和他劃清界線。

《太陽報》引述消息人士指出，安德魯王子是英國王室中最不受歡迎的成員之一，那些想成名的演員並沒有在排隊等待飾演他，「這不是最性感的角色，也不太可能讓他們在好萊塢星途大開。」

求才廣告指出，《王冠》第5季拍攝時間預計從今年8月持續到2022年1月，劇本內容橫跨1991至1997年，涵蓋查爾斯王子及黛安娜王妃婚變。第6季則預計2022至2023年拍攝。

《王冠》第4季中，26歲英國演員柏恩（Tom Byrne）飾演20歲的安德魯王子，他坦承準備演出時，特別避開觀看安德魯那場BBC專訪，強調因為是飾演年輕時期的安德魯，那場專訪對他的準備並沒有幫助，不過他也直白表示：「我認為我能做得最好的事，就是將那部份從我的腦袋裡去掉。」

針對報導，《王冠》劇組發言人強調，第5季找演員絕對沒問題，登廣告只是標準作業程序。

(中時新聞網)