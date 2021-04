上週跟大家談到籃球「防守失分率」(DEFRTG)的定義及其運彩投注的運用,今天再來跟大家談一個相類似的數據,那就是「進攻得分率」(OFFRTG)。

籃球進攻得分率搭配防守失分率 看運彩大小分眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目,與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

籃球所謂的「進攻得分率」,它的英文是Offensive Rating (簡稱OFFRTG),當它用在1個球隊時,指的是該球隊每攻守一百個回合的得分數(Measures a team's points scored per 100 possessions),如果是用在1位球員時,指的是該球員在場上比賽時其球隊每攻守一百個回合的得分數(On a player level this statistic is team points scored per 100 possessions while he is on court),該數值越高表示該隊或該球員的進攻能力越強。

進攻得分率說明。(台灣運彩提供)

NBA球隊及球員的「進攻得分率」相關數據可以在NBA官方網站查詢得到。本季NBA「進攻得分率」截至4/1以籃網的117.3為最高,其次是快艇的117.1及金塊的116.8,最低的3名則分別是騎士的103.8、雷霆的104.8以及魔術的105.3。

NBA本季「進攻得分率」(OFFRTG)排名前10。(台灣運彩提供)

NBA本季「進攻得分率」(OFFRTG)排名後10。(台灣運彩提供)

「進攻得分率」的數據如果再搭配「防守失分率」一起參考,對於運彩「主」「客」大小分玩法的中獎率應該會有所提升,就「主」「客」大小投注的4個選項適合對應的「進攻得分率」及「防守失分率」臚列如下表,大家可以參考。

主客大小投注選項適合對應的進攻得分率及防守失分率一覽表。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)