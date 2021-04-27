用溫泉煮雞翅膀｜台灣人在新加坡｜安琪兒｜

台灣女網紅「安琪兒」目前旅居新加坡，常在Youtube頻道分享在當新加坡的生活，近日卻被發現她上月到當地的三巴旺溫泉公園，竟用溫泉水煮雞翅，引起當地網友熱議。

安琪兒上月20日在Youtube上傳一段「用溫泉煮雞翅膀」的影片，只見她在拍攝當天一大早7點多就抵達三巴旺溫泉公園，接著在煮溫泉蛋區拿出不鏽鋼水杯裝溫泉水，同時把雞肉煲仔飯、雞翅以及雞蛋一起塞進熱水壺裡，煮了一個多小時後，她認證溫泉水的確可以煮熟雞翅，對著鏡頭展示完食物便開始野餐。

安琪兒在煮溫泉蛋區煮雞翅，驗證雞翅能被煮熟。（圖／翻攝自Youtube）

這段影片原本一開始並沒受到太多關注，但近日被新加坡專欄作家梁麗庭於《早報星期天》刊文批評，直指安琪兒的行為令人匪夷所思，「明明寫著煮蛋區，卻煮起肉來，雞翅膀的肉汁和油脂飄散在水和空氣中，造成多方位汙染，此風不可長！」

雖然安琪兒在影片中有解釋：「國家公園網站沒有說溫泉水不能煮其他食物，所以我才試試看雞翅膀」，可梁麗庭仍認為國家公園局有必要針對這些行為在入口設立告示，教育大眾停止這些不衛生的行為。

影片曝光後，有部份網友質疑衛生問題，更留言批安琪兒「明明就寫著煮蛋區了，還要煮肉」、「這種歪理觀念真的很丟人現眼」、「沒有衛生意識，沒有公德心」，但也有人在影片底下留言力挺「如果仔細看影片應該會發現她煮雞跟人家泡溫泉的地方是分開的吧。而且她是用自己的容器在煮，煮完後的水也是倒進水溝裡；假如你跟我說進水溝裡的水還會拿去再給人泡腳或煮蛋，那才是真的有問題，而且也不是她的問題。」這段留言更被安琪兒設為置頂，似乎想以此回應爭議。

(中時新聞網)