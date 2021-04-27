英國首相強生(Boris Johnson)在星期一鄭重否認《每日郵報》(Daily Mail )的說法，並痛批該篇報導「全是垃圾」。每日郵報稱「強生拒絕第3次封城，寧可看到屍體成千上萬，也不會再封城」，強生趕緊否認曾經這樣說過。

美聯社報導，《每日郵報》聲稱，強生在2020年秋天，曾表示不會再進行第3場全國封城。當時強生政府為遏制冠狀病毒病例激增，正採取了第2次封鎖措施。其在在今年1月，強生已下令第3次封城。

《每日郵報》沒有援引該消息來源，但唐寧街10號辦公室已發生了一連串的內部消息洩漏事件，不管是真是假，政府官員正在對其進行調查。

強生表示，這一報導「全部都是垃圾」。

去年，英國商務和日常生活上都受疫情的限制，在其中一段時間，英國疫情相當嚴重，造成超過12.7萬人死亡，是歐洲最高的死亡人數。隨著大規模疫苗接種，疫情有所和緩，限制措施正在逐步放鬆，英國一半的人口都已接種了至少1劑的疫苗。

這場新聞風波很可能影響英國選情，下星期英國將舉行地方區域選舉，目前保守黨政府面臨各種負面新聞。

其中清廉問題受到各種質疑，首相前最高助手，也是脫歐運動的策畫者-多米尼克·卡明斯（Dominic Cummings）上周聲稱，強生計劃要保守黨的捐助者，幫忙資助唐寧街公寓的整修費用，而卡明斯出面反對，這也是他離開職務的原因。

強生辦公室否認此說，首相是自己付錢裝修公寓，他目前與未婚妻凱莉·西蒙茲（Carrie Symonds）和他們的小兒子威爾弗雷德（Wilfred）住在首相公寓，但是沒有徹底澄清他是否向支持者借錢。

另外，強生是否與強力吸塵器「戴森」的創辦者有過涉及私自減稅的利益交換，也成了爭議話題。

消息是這麼傳的：2020年3月，強生與「戴森」公司創辦人兼發明家詹姆斯·戴森（James Dyson）密談，希望戴森能幫忙製造輔助呼吸器，以救治新冠肺炎重症患者。為了提供誘因，他對戴森保證，如果戴森能把他在亞洲的部分人員調來英國進行這項緊急工作，他們將不必支付額外的稅款。

被問到此事時，強生說，他不覺得這有什麼錯，他不會為在緊急情況下，保護重要醫療設備而道歉。

此外，保守黨的前領導者-前首相卡麥隆（David Cameron）因遊說一家現已破產的金融服務公司格林西爾（Greensill Capital）而遭到私相授受的指控，卡麥隆否認有介入。

工黨黨魁史塔默（Keir Starmer）表示，「保守黨一連串的問題，正在損害人們對政治的信任。」

(中時新聞網)