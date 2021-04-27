駐日代表謝長廷為了幫日本福島核事故廢水說話，指台灣核廢電廢水含氚，引發極大爭議，連部分綠營人士都看不下去，不過國民黨立委賴士葆認為包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等沒人敢講真話譴責，只因謝是民進黨大老；蔡政府集體沉默，5年來所累積和形塑的「謝長廷現象」正是照妖鏡，照出民進黨偽裝的愛台灣，完全經不起檢驗。

賴士葆在臉書表示，台灣的外交處境已經這麼艱辛，如果每個駐外代表言行都像謝長廷這樣傷害台灣人的感情和權益，我們還需要敵人嗎？

他說，一個駐日代表出賣台灣的利益，只因為謝長廷是民進黨的大老，所以任憑台灣的形象和權益被踐踏、被汙衊，蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮等沒有人敢出來講真話譴責。民進黨口口聲聲愛台灣，捍衛台灣，當台灣價值被扭曲、形象被醜化，蔡政府集體沉默，5年來所累積和形塑的「謝長廷現象」是一個照妖鏡，照出民進黨偽裝的愛台灣，完全經不起檢驗。

賴士葆指出，原本國際指控的焦點是日本兩年後要將核廢水排入大海，謝長廷在臉書自媒體上開了國際法庭，硬是把台灣強拖下水，以律師的狡辯，堅稱台灣也排放核廢水。經過台電和原能會的抗議，謝長廷將4月9日的貼文修正為「核一、核二廠過去也曾將未經處理料棒水池的廢水未處理，就排放入海，調整為我核一、核二廠也曾發生『疑似』含核廢水排放入海，引起魚類大量死亡以及秘雕魚之爭議。」

賴士葆提醒大家注意，謝長廷還是把台灣當作「疑似」排放核廢水的嫌疑犯，把台灣打成排放廢水的嫌疑犯，來自自家人的指控力道更強，因此日本排放核廢水就理所當然，所以我們就不能義正詞嚴地指責日本嗎？

他強調，如果一個人對外公然造假詆毀自己的父母，不管這個人成就多麼輝煌，我們怎麼評價這個人，就是怎麼評價謝長廷。蔡政府站在外交立場要取悅日本有很多方式，唯一絕對不可行的是利用自己的駐外代表，以假新聞傷害台灣人的感情和犧牲台灣的權益去討好對方。

賴士葆強調，一個踐踏自己國家利益的駐外代表會贏得日方的尊敬或是鄙夷？人必自侮而後人侮之，家必自毀，而後人毀之；國必自伐，而後人伐之。

(中時 )