汪建民劇中與安俊朋和解擁抱，逼哭一票網友。（LINE TV提供

LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》受粉絲喜愛，開播一個多月即破300多萬播放量，掀起話題，日本電視台也即將播出，主演群人氣暴漲，粉絲狂敲碗見面會，26日正式宣佈將於5月23日舉辦台北首場見面會，主演安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威及「腐女劉美芳」代表紀欣伶，與粉絲「近距離」接觸，並邀請《HIStory3-那一天》學長宋偉恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰擔任特別來賓，延續喜劇撒糖風格，給粉絲最甜的見面會，門票於4月30日12：00在KKTIX優先開放LINE TV VIP會員購票，5月1日全面開賣，詳情請洽HIStory官方粉絲專頁。

涂善存、陳立安飾演相愛相殺的喜劇擔當「呈仁」CP，劇中兩人角色個性一冷一熱，上演各種BL小劇場，讓觀眾看了捧腹大笑，沒想到「弄假成真」，蕭立呈（涂善存飾）愛上好友藤沐仁（陳立安飾），大膽舔吻對方，結果告白收場。最新劇情中，藤沐仁後悔拒絕蕭立呈，酒醉心碎告白：「對不起，是我太晚喜歡你。」他還因誤信偷拍影片，以為蕭立呈與劉美芳（紀欣伶飾）到飯店開房間，生氣大喊：「你不可以腳踏兩條船，而且我不想當小三！」酒醉模樣與劇中高冷形象形成巨大反差，讓粉絲直呼：「超可愛，太萌了！」

兩情相悅的「呈仁」CP結束虐心橋段後開始狂灑糖，劇中上演甜蜜「早安吻」，吻了將近20次，兩人自爆這場吻戲幾乎全是即興演出：「劇本沒有寫要親這麼多次，導演都笑喊要親到什麼時候！」涂善存自己也在花絮透露，兩人從排戲開始到拍戲，吻的次數應超過100次，包括舔吻也嘗試過各種舔法，「他（陳立安）嘴唇左右上下都是我舌頭的移動範圍。」

林嘉威、安俊朋飾演的「永幸」CP超虐心，傅永傑（林嘉威飾）為了將戰火引導自己身上，自爆灌醉哥哥葉幸司（安俊朋飾），還拿出影片佐證，爸爸（汪建民飾）一度氣到昏倒。安俊朋事後得知後回家向爸爸坦承喜歡男人，父子倆最後雙雙落淚，和解擁抱，逼哭一票網友。安俊朋透露，這場戲在排戲時他已經哭到不行，眼淚一直止不住，汪建民也給予擁抱安慰，場面溫馨感人。《HIStory4-近距離愛上你》兩對CP感情線都有新進展，劇情越來越精彩，《HIStory3-那一天》飾演「孫博翔」的劉韋辰更驚喜客串演出，要幫忙抓偷拍影片的兇手，預計將掀起另一波高潮，讓觀眾等不及要看下一集，直呼度日如年：「又要等七年了！」

(中時 )