世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，印度2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情嚴重程度「令人悲傷至極」，世衛正加派人員並增送物資前往印度，以協助對抗疫情。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在簡報中說：「世衛組織正盡一切所能，提供重要的設備和物資，包括數千台氧氣機、組合屋式野戰醫院和實驗室用品。」

譚德塞說，他已宣布，加派2600名世衛人員前往印度，以協助防疫工作。（譯者：張佑之）1100427

(中央社)