國民黨主席7月底改選，日前許多黨代表接獲對黨魁可能人選的支持意向電話民調，引發黨內質疑。國民黨台中市議員冉齡軒指出，她也接到民調電話，但應非黨中央所為。國民黨高雄市議員方信淵認為，幾乎所有黨代表都有接到，看起來像是黨內的封閉式民調，似乎有人在做準備動作。

根據港媒《中評社》報導，國民黨主席7月底改選，23日起陸續傳出有國民黨智庫熟悉的民調公司對黨代表進行主席選舉電話民調，黨中央澄清並沒有進行相關主席選舉民調。

方信淵表示，這次的民調幾乎所有黨代表都有接到，看起來像是黨內的封閉式民調，國民黨黨代表全台將近2千人，要做民調很容易，而且名單很多公司都有，過去很少在這種時候做民調，這是情況比較特別，代表有人在做準備動作。

冉齡軒分析，該份民調，如果是出自於藍營之外，就是有心人刻意藉此擾亂藍營內部；而若是其他可能人選的陣營所為，則顯示出一個現象，就是人人有信心、個個沒把握，所以才要透過民調來做後續布局的參考。

冉齡軒向《中評社》證實，的確有該民調電話，她也有接到。不過，冉齡軒不認為該民調是出自黨中央之手，因為此作法過於粗糙，黨中央如果操作民調，涉選務不中立，必然落人話柄，黨中央沒必要搬石砸腳。

冉齡軒指出，每位有意投入黨魁選舉的熱門人選，都還在觀望的階段，尚有許多面向待評估，所以這份民調，很可能就是依據來源。

(中時新聞網)