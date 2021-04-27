印度第二波疫情呈現井噴式上升，自疫情開始以來已經有超過1660萬人感染；顯示印度的危機處理方式，導致疫情在當地已全面失控。

根據港媒《中評社》分析，為何印度遭受第二波疫情攻擊，且感染人數暴增？最主要是印度經濟不具備應對新冠病毒的能力。

報導指出，印度經濟負債累累，沒有足夠的財力應對疫情；製造能力有限，口罩等醫療物資的供應恐嚴重不足。

另外，印度醫療資源十分匱乏，數據顯示，印度共有1,154,686名註冊醫生（其中約89.89%的醫生為私人醫院服務），醫生配比則為11600：1。重症加護病床、藥品、氧氣和呼吸器也嚴重不足。

並且，印度的衛生條件長期得不到有效改善，51.6%的印度家庭沒有廁所，6億人口在戶外便溺，排洩物若有病毒，更容易引發大規模傳染。

報導提到，印度是全球最大的仿制藥（學名藥）生產國，受此輪疫情影響，作為「世界藥房」的印度目前已很難出口藥物，將威脅到歐洲等地區的醫療供應鏈。

報導強調，第二波疫情爆發，對印度來說會使其經濟倒退20至30年，對全世界而言，更是一個災難。

(中時新聞網)