習近平主持中共海軍3艘大型戰艦入列儀式，引發外界猜測是否將重啟「下餃子」的瘋狂建艦工程。（圖／央視截圖）

近幾年來已經習慣於不時有新軍艦下水的中國大陸，大約去年開始放慢新造艦艇的速度，有些人把造艦減速歸咎於新冠疫情。一直到日前3艘大型軍艦同日入列服役，又開始議論是否要恢復「下餃子」。然而，去年暫停「下餃子」主要原因既非是疫情，今年也不是要重啟「下餃子」，真正原因是中共海軍艦艇已達到目前規模，不足的已不是數量問題，而是艦艇種類與未來海軍艦艇發展方向。這些問題同樣也在美國身上發生，北京也不想重蹈美軍覆轍，在戰略方向未明情況下盲目造艦。

外傳075兩棲攻擊艦會建造3艘，但目前已下水2艘，其中一艘日前入役，第3艘尚未見開建。圖為2艘下水的075兩棲攻擊艦。（圖／網路）

近幾年來中共海軍展開規模空前的造艦計畫，每隔數周就能看到新艦下水，例如2018年下水3艘052導彈驅逐艦，2019年下水7艘052，同年還有075兩棲攻擊艦、071船塢登陸艦、901大型補給艦各1艘，至於讓共軍自豪的055萬噸驅逐艦則在3年內下水了6艘。這種龐大的造艦能力讓全球為之驚奇，外界也懷疑這麼快建造艦艇，各級艦長與官兵的培養訓練是否能趕得上造艦速？但從去年4月起下水艦艇突然減少，引起不少的議論，最初猜測是與疫情有關。

從已公開訊息觀察，疫情影響雖然有一些，但並不嚴重，確實是造艦計劃開始放緩，這可以從艦艇種類與型號與兩個主要造軍艦的船塢狀況來分析。以近年來建造數量最多的054A、052D與055等護衛艦與驅逐艦為例，目前觀察得到的052D只餘2艘處於分段建造階段，看不其他開造新艦的跡象，因此052D可能在建成第26號艦之後會暫時停止，加上其他052系列，總數約維持在30艘。至於055，已下水有6艘，其中3艘已服役，還有2艘在建。

中共052D是相當成熟的艦型，目前已建造26艘，艦上的功能幾乎已全數開發用盡。圖為052D昆明艦。（圖／中國軍網）

至於054A護衛艦，在完成30艘之後，加上最初2艘054，中共海軍已不再訂購，今年另外開啟的054A，則是外銷艦型，應該是售予巴基斯坦。由於054A護衛艦的設計與能力已無法滿足未來航母編隊的需要，例如航速太慢，因此未來只供出口，輕護衛艦只建造056型供海軍基地近海防衛使用。

近日飽受注意的首艘服役075兩棲攻擊艦，已有2艘下水，雖傳言有第3艘，但顯然尚未開建，而且傳言可能會是更大型的076兩棲攻擊艦。在潛艇部份，目前全力趕工的是泰國訂購的常規潛艇，09III、09IV則在持續改進過程中，雖傳出有後續型號，但一直未有明確的開建消息。

中共萬噸驅逐艦一次下2艘，對外展現強大的造艦能力。（圖／中新社）

新開建艦艇數目減少主要原因有二：一是目前戰略上的需求已接近滿足，包括近海防衛與南海、台海的區域拒止／反介入需要，以及延伸至印度洋、東非洲的艦隊基地經營與遠洋貿易航線維護；二是共軍還未能就下一階段的戰略需求與下一代戰艦應具備的能力有明確的方向。而尤其是後者，有美軍的前車之鑑，在方向未明確的狀況下，寧可就原有艦型分批進行細部改進與淘汰，步步為營，免得建了大量艦艇後才發現不適用而浪費巨量資源。

美軍本世紀初開始進行的朱瓦特驅逐艦已建造3艘，第3艘可能今年會服役。該型驅逐艦被批評為虛有其表，又貴又不實用。（圖／美國海軍）

美軍的例子對多年來模仿美軍結構的中共海軍尤其具有參考價值，美軍現有的戰艦以柏克級與提康德羅加級為主力，都是1980年代的產物，雖然經過多次升級改進，但畢竟已逐漸老舊，美軍曾多次思考進行嘗試性的換代措施，不是中途轉向就是一敗塗地，直到近年才又回過頭來就原有結構進行改造。其中戰艦換代過程中最有名的2個例子，一是大噸位的朱瓦特級戰艦，另一是小噸位的自由級與獨立級濱海戰艦。

美軍本世紀初開建的30餘艘獨立級與自由級濱海戰艦被證明是一場徹底失敗，軍力建議全數退役封存。圖為獨立級濱海戰艦（圖／美國海軍）

朱瓦特級目前建造3艘試驗艦，有2艘已服役，至今艦上唯一艦砲因彈藥太貴仍未能正常使用，不斷討論要改換雷射砲、電磁砲等尚未成熟的武器，多項功能與裝備還在持續討論中，問題多到已有許多專家認為完全看不到任何希望，應該予以放棄。小噸位的濱海戰艦雖結合輕型護衛艦功能，自由級與獨立級共開建了32艘，但因其功能與預期相差太多，艦艇建造問題一籮筐，要進行逐步改造不敷成本，美軍傳出有全數予以封存的計劃，去年底還有人建議把這些不適用的軍艦轉賣給台灣。這兩款戰艦從本世紀初開始進行，至今設計規劃到建造花了數百億美元，造出一堆盡是製造麻煩的廢物，若再加上福特級航空母艦的問題叢生，可說是美軍海上強權沒落的重要象徵。

國防軍事界有諺語稱：「5年造陸軍、10年造空軍、百年造海軍」，海軍是軍種中投資最大，營運成本與建造技術最高的軍種，一個計劃失誤就會造成難以估算的損失。中共海軍目前將造艦方向將以組織航母編隊為主，現有開建的戰艦數量在十數年內組建航母編隊之用，因此數年之內開建戰艦數量必然會減少，艦型也將轉向一些目前比較缺乏的特殊中大型艦艇為主，例如兩棲攻擊艦或大型登陸艦。至於國際軍武界討論的武庫艦或無人機母艦，雖然尚在討論中，也可能成為試驗的標的。總之，不論往何方向發展，在方向未明確之前，中短期之內中共海軍已不太可能再回到過去那種「下餃子」的盛況了。

(中時新聞網)