華爾街大型電子股上揚 那指和標普創新高 05:342021/04/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股那斯達克和標準普爾指數今天雙雙收在歷史新高，亞馬遜和臉書等龍頭企業本週稍晚將公布財報，一些大型電子公司的股價紛紛上揚。 科技股那斯達克指數勁揚121.97點或0.87%，以14138.78點作收。 標普指數小漲7.45點或0.18%，收在4187.62點。 道瓊工業指數下挫61.92點或0.18%，收33981.57點。（譯者：張佑之）1100427 (中央社) #指數 #上揚 #那斯達克 #18% #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 查爾斯要下重手 梅根哈利慘了 - 國際 印度新冠疫情大爆發 港媒曝不為人知內幕 - 國際 印度富豪包機逃英國 差44分鐘就GG 新冠遺體露天燒儼然煉獄 - 國際 連5日染疫人數創世界紀錄 新冠吞噬印度 病患連死都不平靜 - 國際 哈利返美梅根樂翻天 2歲兒超甜反應曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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