美股那斯達克和標準普爾指數今天雙雙收在歷史新高，亞馬遜和臉書等龍頭企業本週稍晚將公布財報，一些大型電子公司的股價紛紛上揚。

科技股那斯達克指數勁揚121.97點或0.87%，以14138.78點作收。

標普指數小漲7.45點或0.18%，收在4187.62點。

道瓊工業指數下挫61.92點或0.18%，收33981.57點。（譯者：張佑之）1100427

(中央社)