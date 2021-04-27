華爾街大型電子股上揚 那指和標普創新高 道瓊收跌61點 05:342021/04/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股那斯達克和標準普爾指數今天雙雙收在歷史新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股那斯達克和標準普爾指數今天雙雙收在歷史新高，亞馬遜和臉書等龍頭企業本週稍晚將公布財報，一些大型電子公司的股價紛紛上揚。 科技股那斯達克指數勁揚121.97點或0.87%，以14138.78點作收。 標普指數小漲7.45點或0.18%，收在4187.62點。 道瓊工業指數下挫61.92點或0.18%，收33981.57點。（譯者：張佑之）1100427 聯發科創新天價1090元 市值壓過鴻海登台股第2 台積、聯電領軍 電傳金齊漲272點 台股攀上17572點再創新高 (中央社) #指數 #上揚 #那斯達克 #18% #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼鐵人、航海王不是一軍 台股靠這2檔活更久 00:032021/04/26 財經 美超級財報周登場 電子股重返主流 04:102021/04/26 財經要聞 電金傳齊漲 台股蓄勢挑戰17,500點 11:232021/04/26 財經 電金齊揚態勢 台股匯市強勁 17:032021/04/26 財經 《日股》旅遊族群領軍 日經漲百點 15:412021/04/26 財經 特別股表現回穩 近月漲勢居主要信用資產之冠 13:002021/04/26 財經 A股開市向好 電力水泥股偏軟 10:492021/04/26 財經 台股17456點又創新高 聯電開高站上6字頭 09:102021/04/26 財經 美股全面上揚 台股早盤再創歷史新高 09:192021/04/26 財經 《匯市》股匯雙升 新台幣盤中再現27頭 10:202021/04/26 財經 《金融》外資上周抽腿新興亞股 續抱台股 15:242021/04/26 財經 財經熱門新聞 十檔法說會行情點火 - 財經要聞 - 工商時報 台幣27元新常態？看三大關鍵 - 財經要聞 - 工商時報 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 聯電股價攀20年新高！爆53萬天量 外資關注這件事 - 財經 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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