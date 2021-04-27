距離國民黨主席選舉投票只剩下不到一百天，雖然中廣董事長趙少康率先「叫陣」參選，卻被黨內選舉「一年條款」規則反將一軍，幾與寶座無緣；至於尋求連任的黨主席江啟臣，近日挾「現任優勢」全台走透透，主攻萊豬等公投戰場。本刊調查，前高雄市長韓國瑜屢被勸進，雖然正在「戰線」徘徊，仍積極拉攏本土派，甚至還透過管道隔空探問牢中的前雲林縣長張榮味，枕戈待旦找尋復出時機！

國民黨七月底的黨主席選舉投票，距今不到三個月，黨內瀰漫一股詭譎氣氛，有人四處放話，有人私下探尋合作機會，迄今浮上檯面的有意參選者，有現任黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康和孫文學校總校長張亞中。

不過，本刊調查，韓國瑜眼見自己力拱的趙少康走得艱辛，在支持者勸進下，又起心動念是否要參選，只是各方友人建議紛陳，加上家人反對，讓他陷入左右為難，只能一如往常地鴨子划水，苦候「平地一聲雷」的到來。

面對外傳韓國瑜即將「親征」黨主席，韓國瑜的愛將、前高雄市新聞局長王淺秋強調，韓國瑜既已推薦趙少康參選黨主席，就不會再作其他考量，「韓國瑜一定會等到全盤局勢都確定後才會考慮，現階段他仍希望趙少康能夠參選黨主席。」

趙少康（中）在今年農曆春節前搶先宣布選國民黨主席，國民黨秘書長李乾龍（左）還曾邀他與競選者、黨主席江啟臣（右）一起發紅包。（圖／報系資料照）

王淺秋語帶保留，卻也替韓國瑜可能參選埋下伏筆。事實上，過去協助韓國瑜進行空軍網路戰的小編群，之前已針對「黨主席之戰」提醒主子，府院系統與綠營網軍早已集結，時時刻刻都處在備戰狀態，戰力更甚昔日的高雄市長選舉和總統大選，韓國瑜若參選黨主席，勢必再成箭靶。

今年初，離開國民黨二十六年的趙少康，回歸國民黨後率先宣布參選黨主席，一夕之間打破各方觀望的僵局，但他的聲量「開高走低」，先是被黨中央的「一年條款」規定卡住，接著又因「改革」一說得罪不少中常委，但他仍放手一搏，狂轟規定不合理，四月二十八日應國民黨中常委之邀，前往國民黨中常會演講，「一次把話說清楚」。

一名國民黨中常委私下表示，朝野政黨基於各種考量，不乏替特定人士量身修改黨章前例，例如國民黨中常會曾在2013年11月6日通過黨章修正案，增列總統兼任黨主席條文。即使當時外界批評，修法是因為隔年要舉行七合一選舉，確保馬英九能持續掌黨權，但最後仍獲得中常會通過。

「不過，我們極不可能替趙少康更改規定，說穿了還是實力原則。」該中常委解釋，馬英九當時仍被視為藍營救世主，反觀趙少康雖然親藍，媒體聲量也高，但他久未與黨組織互動，一重返國民黨就要選黨主席，還直言要改革中常會，「他（趙少康）姿態擺得這麼高，讓黨內本土派無法安心，已傳出有本土派人士打算私下串聯杯葛他參選黨主席。」

但由於趙少康「姿態擺得這麼高」，傳出藍營內部已有多人私下串聯杯葛老趙選黨主席。（圖／黃耀徵攝）

黨內人士透露，國民黨內近來有股「反趙」暗潮，甚至一度波及替趙少康背書的韓國瑜。韓國瑜近期拜會中南部某地方要角時，就被對方直嗆「為何挺老趙（趙少康）選黨主席？」、「老趙理解我們嗎？挺過我們嗎？我們挺你，但未必挺老趙！」韓國瑜尷尬之餘，只能頻頻替「挺趙」一事自我緩頰。國民黨台中市青壯派議員黃健豪日前也投書媒體，認為趙少康頂多只是讓久悶的深藍粉絲透透氣，懷疑他能替國民黨開疆闢土加多少分。

至於已宣布爭取連任黨主席的江啟臣，近日挾現任優勢在全台舉辦新書簽書會，拉近自己與民眾的距離，日漸加溫的萊豬、藻礁等公投，更是他爭取黨員認同的主戰場。六月上旬完成登記參選後，江啟臣將請假全台走透透，直接與黨員面對面溝通，希望突破韓國瑜、朱立倫和連勝文等超級Ａ咖的夾殺。

(中時新聞網)