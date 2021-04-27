前高雄市長韓國瑜是否會參選國民黨主席，緊緊牽動部分有志參選者的佈局。近期曾與韓國瑜見過面的立委指出，韓國瑜知道自己擁有群眾魅力，但也知道行事風格讓黨內同志「愛憎分明」，一旦宣布參選國民黨黨主席，可能激發「內外」反韓勢力聯袂反撲，因此對於參選與否仍在謹慎評估。
據悉，深知本土派在黨內舉足輕重的韓國瑜，日前針對「選不選黨主席」一事，透過管道「徵詢」因案入獄服刑的前雲林縣長張榮味的看法；張榮味在總統大選時力挺韓國瑜，這次卻未明確表態，僅傳話要他「自己想清楚」，頗耐人尋味，但也顯露韓國瑜確有復出念頭，現在只缺一個「正當」時機。
韓國瑜早年曾任國民黨立委，後來因故連任未果，返回雲林岳家，幫忙創學辦校。他的岳父李日貴和張榮味是結拜兄弟，二○一三年間，張榮味受託替台北農產公司尋覓總經理人選時，向時任台北市長郝龍斌推薦韓國瑜並獲得任命。
韓國瑜在北農總經理任內，數度與台北市議員王世堅脣槍舌戰，意外打開知名度，開啟重返政壇的契機。前年韓國瑜參選總統時，張家更是傾力相助，張榮味因此被形容是「開啟韓國瑜政治第二春的貴人」。
除了尋求本土派奧援，韓國瑜日前探訪外省籍的百歲國軍英雄卜功治時，藉著雙方暢談戰役經驗，表達自己對兩岸和平的期盼。一名知情人士透露，韓國瑜若決定參選國民黨黨主席，「兩岸議題」絕對是首要攻防戰。
(中時新聞網)
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