涉嫌掏空揚華科技20億元、並詐貸銀行5.8億元的前揚華科技負責人林家毅（44歲），在2015年遭檢調約談後，就在揚華案尚未平息，時隔2年他又化名「林峻輝」，涉嫌掏空專幫和碩、英業達代工的恩得利股份有限公司7000萬元，本刊調查，林家毅原本是銀行放款的小業務，而揚華詐貸案讓他聲名大噪，這時大家才知道，這個股市禿鷹早就潛伏已久，為的就是獵殺上櫃公司。

本月23日上午9時，台北市濟南路的台大校友會館，正在舉行恩得利工業股份有限公司（恩得利）今年第1次的股東大會，恩得利主要產品包括各項3C產業（電腦零組件，通訊設備產品，消費性電子產品）所使用的精密端子、連接器、接插件及應用線材等，但一場明明是上市櫃公司的股東大會，出席人數卻寥寥無幾，氣氛相當不尋常。

林家毅從一個基層的放款業務員，藉由不斷蠶食公司進而掏空，並炒作股價，搖身一變成為身價上億的老闆。（圖／報系資料照）

「他們就是1個禿鷹集團，全部以林家毅為首。」恩得利的股東張先生一提到林家毅的所作所為，心中滿是無奈，因為他不但把公司搞的烏煙瘴氣，股價更是一落千丈。而張先生所指的林家毅究竟是何方神聖？

本刊調查，身材高佻、戴著眼鏡、長相斯文的林家毅，發跡過程猶如電影《華爾街之狼》情節，他10年前是在銀行專門放款給小企業的業務員，財經界完全沒人知道這號人物。

恩得利股東感嘆，林家毅等人進駐公司之後，把公司搞得面目全非。（圖／黃鵬傑攝）

直到2015年爆發揚華掏空案以及向銀行詐貸5.8億元案，林家毅就如橫空出世般，成為檢調追查重點對象，2019年，一審判決出爐，林家毅被重判14年2個月，目前仍在上訴，如今股市大禿鷹改名重出江湖，讓上櫃公司董事長們人人自危。

恩得利公司對此表示，不回應任何問題；而本刊試圖聯繫林家毅本人，截稿前皆沒有獲得回應。

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(中時新聞網)