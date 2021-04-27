「揚華5.8億詐貸案」爆發後引起社會一片譁然，但公司負責人林家毅（44歲），疑似為了擺脫臭名繼續掏金，竟改名「林峻輝」，接著參與專門幫和碩、英業達等電子大廠代工的恩得利公司募款會議，成功和當時的董座林有欽（59歲）搭上線，進而一步步蠶食董事會，並拐騙恩得利開出7000萬元支票，最後甚至把恩得利搞到股市下櫃。

本刊調查，2017年7月，也就是林家毅涉嫌詐貸案爆發後的2年，恩得利當時的董座林有欽，因為在大陸的工廠需要資金周轉，在台灣舉辦一場「私人募款會議」，林家毅便化名「林峻輝」參加了該場會議。

揚華科技前負責人林家毅，涉嫌掏空多家公司、並以虛假財報詐貸銀行，一審遭判14年2個月徒刑。（圖／本刊繪圖組）

林家毅在會議上向林有欽聲稱可以介紹生意、金主，幫助恩得利突破困境，還拿了1400萬元投資，取得恩得利1席董事位置，之後他還找來了陳尤莉、何文綺及一名林姓男子等3人進入恩得利，又以7000萬元投資再取得恩得利3席董事，自此與同樣有4席董事、但屬公司派的林有欽對壘。

有一次，有筆交易是恩得利要將儀器賣給歐狄國際、磐實綠能科技等2家公司，但林家毅要恩得利以公司名義先開出7000萬元支票給「邑韋有限公司」，為的是要讓恩得利擔任中介角色，以此賺取價差，但實際上大部分的金額都早已被林家毅、陳尤莉兌現，並未交給「邑韋」。

造成恩得利公司開出支票不久，歐狄國際、磐實綠能科技的貨款卻跳票，由於恩得利是上櫃公司，支票跳票將違反《證交法》，恩得利公司派的董事才明白被林家毅擺了一道，只能乖乖再付款給邑韋。

公司派董事深入追查，氣得對兩人提出《詐欺罪》告訴，同時認為他們違反《證券交易法》。

直到2019年，林家毅因為掏空揚華公司及詐貸案被重判14年，公司派的董事才恍然大悟，遇到的竟是惡行累累的「高手」，但這時卻已經來不及，公司早就被搞得面目全非，最後還被迫下櫃。

恩得利公司對此表示，不回應任何問題；而本刊試圖聯繫林家毅本人，截稿前皆沒有獲得回應。

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(中時新聞網)