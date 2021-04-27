2015年爆發揚華5.8億詐貸案，當時負責人之一林家毅（44歲）被控，利用旗下子公司「千亞光電」、「佳營」等公司，製造假交易，偽造揚華連續3年都獲利的假象，向銀行詐貸5.8億元，甚至透過炒作股票、現金增資，發行公司債券等方式，從股市謀取不當利益超過10億元。

檢警調查，當時分別擔任負責人和執行長的詹世雄、林家毅，從2012年3月開始到2015年6月，涉嫌透過假交易，營造公司大幅成長假象，炒作股票，甚至涉嫌透過循環交易謀取暴利，掏空公司超過10億元。

除此之外，調查局還接獲公司內部人員檢舉，負責人林家毅和其他知情的大股東聯手，靠著旗下千亞光電、佳營等公司製造假交易，偽造揚華連續3年都獲利的假象，靠著美化過的財報，向銀行詐貸5.8億元。

一審法院審理時，詹世雄坦承確實有假交易案，但是他辯稱自己只是董事長特助，不過法官調查，其他員工、銀行行員都表示，詹世雄是公司實際負責人，而林家毅則是執行長，最後依違反《證交法》、《銀行法》，判處詹世雄14年、林家毅14年2個月，全案仍可上訴。

恩得利公司對此表示，不回應任何問題；而本刊試圖聯繫林家毅本人，截稿前皆沒有獲得回應。

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(中時新聞網)