2017年林家毅（44歲）參加「恩得利工業」（恩得利）私人募款會議，成功「洗腦」董事長林有欽（59歲），成功騙得7000萬元，2年之後，一個法院判決，揭穿林家毅的真面目，原來他竟然是揚華詐貸案的主嫌，甚至連2015年鴻測科技遭到掏空，大批員工領不到薪水；2018年清惠光電董事遭到撤換，改由「六易控股」入主，遭員工抗議，董事長都是「林家毅」，但這次他卻踢到鐵板，遭恩得利董事看破手腳，聯合提告詐欺。

本刊深入追查，2015年鴻測科技被掏空，投資人損失慘重、大批員工遭到資遣，當時的執行長就是林家毅。另外在2018年9月，清惠光電股份有限公司大批員工抗議公司積欠員工薪水，林家毅也是該公司董事。

清惠光電員工擔心林家毅進駐之後，公司無法正常營運，嚴重影響生計，因此集結抗議。（圖／報系資料照）

弔詭的是，員工指控清惠光電董事會無預警遭撤換，突然改由林家毅的胞弟林家瑋掌控的「六易控股有限公司」進駐，此舉讓管理高層以及底下員工議論，因為新的經營團隊入主清惠光電，目的不是為了幫助公司脫困，而是要將公司蠶食鯨吞。

恩得利股東張先生表示，去年7月，清惠光電更名為「奕智博」之後，爆發連續跳票，而奕智博也以清惠光電無法履行合約而在同年10月退出，不再接手經營，「這次股東大會我們要選新的董事長，結果提出來的兩個候選人，根本都是林家毅的人，和清惠光電那一批都一樣。」

張先生直指，林家毅掏空手法如出一轍，都是用相同方式先進入董事會掌控公司，接著再炒作股價、美化財報後向銀行詐貸，但這次卻踢到鐵板。張先生強調，目前已經有董事提出「股東會無效」訴訟，如果確定有股東身分遭冒用，會提出偽造文書告訴捍衛公司權益，同時也盼檢調單位能介入調查。

恩得利公司對此表示，不回應任何問題；而本刊試圖聯繫林家毅本人，截稿前皆沒有獲得回應。

恩得利股東感嘆，林家毅等人進駐公司之後，把公司搞得面目全非。（圖／黃鵬杰攝）

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(中時新聞網)