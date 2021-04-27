位於歐洲巴爾幹半島的迷你小國蒙特內哥羅（Montenegro，又譯「黑山」），2019年推出2,000名投資公民入籍計畫，每人投資約1,500萬元，取得黑山護照可享122國免簽，申請期限至今年底。然而，台灣第一起黑山公民申請案卻驚爆詐騙疑雲，受害者正是台北市豪宅「帝寶」名人俞昌哲Seven。
據悉，俞昌哲申辦黑山護照後，其中的1,192萬元竟因故一度不知去向，他報警後驚動外交部駐匈牙利台北代表處與國際刑警等單位，目前他也對代辦業者全球移民顧問公司，提告涉嫌詐欺。
Seven是第一個申辦黑山公民的台灣人，也是家族首位辦理移民的成員。他的母親劉月釵，即是人稱帝寶劉媽媽，早年在台北西門町租店面賣鞋起家，發現「收租比賣鞋好賺」後跨入房地產，一路從台北市東區投資到西區的黃金店面。
11年前，劉媽媽以每坪206萬元的當時新高價標下帝寶，同年Seven也以11億元購入台中逢甲商圈一棟大樓（現址為碧根逢甲酒店），母子倆一戰成名，身價上看60億元。
本刊透過友人聯繫到Seven，他現身細訴「黑山護照驚魂記」，同時提醒國人辦理海外移民時要注意風險。Seven說：「我因聽鄰居說，擁有外國護照，出國相當方便，想說也辦一本。由於黑山護照的門檻很低，僅須投資約1500萬元，又不用坐移民監，就可取得公民資格，所以我決定試試。」
如今，曾與美女主播大爆緋聞的帝寶名人俞昌哲Seven，因傳出申辦黑山護照時疑似遭詐1192萬元，報案後引起國際刑警和外交部駐匈牙利台北代表處的關注，攜手追查金流。
沒想到不到一周的時間裡，順利追回款項，連承辦該匯款案的國泰世華銀行行員都感到驚奇地說：「很少能夠像他這樣能失而復得，太幸運了。」
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(中時新聞網)
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