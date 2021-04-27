陳文政要求市府應讓ibike廠商營收透明化，周轉率高的站點應獨立計算回饋權利金，不要讓台中市民變成「盤子」。（市議員陳文政提供）

「ibike地是市政府出的，系統、車輛也是是政府出錢建置的，但是ibike的租金收益，台中市政府一毛也沒收到」市議員陳文政昨日在市議會提出質疑。他指出，台北市youbike廠商每年須回饋權利金，2014年更支付超過4000萬元。陳文政強調，ibike建置成本全額由市府支應，廠商已經先獲利一次，後續租金收益仍由廠商全拿，市府一毛都沒收到，讓陳文政批評相當不合理。

陳文政指出，他相當支持ibike2.0倍增計畫，也深知大眾運輸養成不易，所以要求市府，更應該精打細算，才能細水長流，穩健培養運量。但以目前「市府出錢建置，營收廠商全拿」的現況，加上台中市政府支付ibike前30分鐘免費的租金，已經可以預見「ibike蓋越多、市府賠越多、廠商賺越多」的情形。

陳文政說，台北2014年youbike回饋金超過4000萬，以台北2014年12月為例，該月週轉率約為10.3（次／車／日），全年平均周轉率約11次。台中ibike長期平均週轉率約為2.4，雖然僅有1／5，但有人騎就代表廠商有收入，應不至於一毛回饋金都收不到，更何況廠商在系統建置與車輛購置時已收取一定的利潤，車輛出租的盈利，市府應要求廠商適度的回饋與讓利。

陳文政指出，未來擴大建置ibike2.0，因為不受台電的限制，廠商施工期間更短，也代表利潤更好。卻發生因為1.0系統不相容，導致民眾沒辦法順利還車，演變成市政府負擔了30分鐘的租金補助，民眾也傷了荷包，廠商卻沒有提出改善辦法的離譜情況。所以他提出凍支30分鐘補助的預算，直到廠商負起該負的責任。

陳文政強調，為因應ibike2.0將逐步擴大至1000站，今年度30分鐘的補助預算已突破1億元，ibike若再不針對回饋金機制重新談判，恐成下一個錢坑。他要求市府應讓ibike廠商營收透明化，周轉率高的站點應獨立計算回饋權利金，不要讓台中市民變成「盤子」。

(中時 )