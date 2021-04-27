湖人王朝的俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布萊恩(Kobe Bryant)當年拆夥的真正原因由現任老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)揭曉了，外界一般認為是布萊恩透過內鬥趕走歐尼爾，但是珍妮巴斯明確表示：「送走歐尼爾的原因與布萊恩無關，單純是錢的問題而已。」

珍妮巴斯最近在巴恩斯(Matt Barnes)的節目上舉出5位最偉大的湖人成員，但她沒選歐尼爾。「他當時要求的價碼沒有超出勞資協議的規定，但我爸爸不願意給，到最後只好把俠客交易出去。大家都把錯推在Kobe身上，其實不是那樣的」

歐尼爾在2004年7月被交易到邁阿密熱火，交換巴特勒(Caron Butler)、格蘭特(Brian Grant)、歐登(Lamar Odom)以及1支首輪籤到湖人，歐尼爾當時還剩下最後一季年薪2770萬美元。

根據Jeff Pearlman《3冠劇團：湖人王朝的瘋狂年代》一書，歐尼爾曾請湖人全隊去豪華海鮮餐廳，但被布萊恩拒絕。歐尼爾他們吃到一半才發現布萊恩居然也在餐廳裡。布萊恩自己獨坐一桌，還帶著一本書。這讓歐尼爾大失顏面。作者對此的解讀是「布萊恩不願意讓歐尼爾充當老大。」兩人的心結是真實存在的，或許這也是歐尼爾不肯為湖人降價的原因。

轉隊熱火之後歐尼爾就願意打折了（隔年簽下5年1億美元），因為歐尼爾很喜歡新隊友韋德(Dwyane Wade)，還送他一個綽號「閃電俠」。歐尼爾發出豪語會幫邁阿密奪下總冠軍，結果也真的實現(2006年)。

(中時新聞網)