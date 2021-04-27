你經常覺得壓力很大嗎？壓力似乎已成為現代人日常生活的一部分，當壓力大時，會加速心率、血壓，造成血管內皮損傷，恐危害心血管，不過近期一項研究發現，當精神壓力大時，喝濃度高的可可有助保護心血管。

壓力和身心健康息息相關，過度壓力會讓人容易恐懼、憤怒、神經質，恐會影響親密關係、人際關係，除此之外，高度壓力也會對身體產生負面影響，導致失眠、肥胖，甚至是高血壓、心血管疾病風險上升。

英國伯明罕大學研究團隊找來一群健康男性，先飲用濃度高的可可飲品，90分鐘後再完成8分鐘的精神壓力任務。研究人員測量了休息時和壓力下的前臂血流和心血管活動，並評估了壓力後長達90分鐘的血管功能，發現當受試者喝高濃度可可後，前臂血流量上升、血壓下降，血管功能受到的損害較小。

研究團隊發現，在壓力大的時候，喝濃度高的可可，對心血管形成保護作用。研究主要作者、英國伯明翰大學的生物學家卡塔琳娜．倫迪羅（Catarina Rendeiro）說，「我們發現，飲用富含黃烷醇的可可能減少精神壓力和壓力對內皮功能的暫時性損害，是一種有效的飲食策略，甚至還可以改善壓力發作時的血液流動。」

其實去年倫迪羅博士也發表另一項相關研究，刊登在《科學報告（Scientific Reports）》。研究團隊想知道黃烷醇是否有益於腦血管，以及會不會對認知功能產生正面的影響。當時研究發現，富含黃烷醇的可可，可以提高健康成年人的大腦前額葉皮層的氧合效率，進一步改善認知能力。

研究人員發現，喝下含有黃烷醇可可的組別，大多數人的大腦氧合效率更高，並且在複雜的測試中表現得更好，也能更快速解決問題。黃淑惠指出，大腦氧合效率提高，可以供給額葉更充足的血液和氧氣，自然有助提升認知功能。

黑巧克力含有黃烷醇，有助抗氧化，但仍要注意熱量控制。(圖/康健雜誌提供 盧亞屏製圖）

●顧血管、改善認知功能 關鍵在於「黃烷醇」

從上述研究可以發現，可可可以改善心血管、認知功能的關鍵，在於黃烷醇。

「大家聽到黃烷醇可能覺得很陌生，但其實平時常聽到的兒茶素也是屬於黃烷醇的一種，都是歸類在生物類黃酮之下，所以從可可、茶葉都可以攝取到，」黃淑惠解釋，黃烷醇可以增加血管內的一氧化氮，能夠讓血管擴張，促進血液循環、降低血壓，不僅有助大腦血液循環，對於全身心血管也有幫助。

過去研究也發現，黃烷醇好處多多，例如它可以抗氧化、抗發炎、保持心血管健康、控制血壓、改善血管內皮功能、減少血栓等，進而維持人體循環系統的良好運作。

「我們的發現對於日常飲食非常重要，因為可以多攝取富含黃烷醇的多種食物，尤其是蘋果、黑葡萄、櫻桃、綠茶和未加工的可可粉，可以保護那些容易受到精神壓力影響的人，」倫迪羅博士說。

若是想多攝取黃烷醇，黃淑惠也建議，蔓越莓、柿子、蘋果中，也含有黃烷醇，但以黃烷醇濃度來說，75％以上的黑巧克力含量較多。根據巧克力包裝上的百分比，即可挑出糖分少、甜度低的黑巧克力。百分比指的是可可塊、可可脂、可可粉等固形物的含量；也就是說，一片70％的巧克力，可可固形物佔7成，剩下的3成則是糖與其他添加物。

不過黃淑惠提醒，想要透過黑巧克力攝取黃烷醇，應該注意以下3點：

.熱量：愈純的巧克力，可可脂含量也愈高，熱量也會增加。

.用油：看成分標示就會發現，便宜的巧克力通常都是以氫化植物油部分代替高價的可可脂，壓低生產成本，應儘量挑選使用可可脂製造的巧克力。

.添加物：有些巧克力為了添加風味，會額外加色素或香料，應選擇成分單純的巧克力。

(中時新聞網)