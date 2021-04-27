車用晶片短缺凸顯歐洲半導體過度依賴進口的窘境，歐盟準備拿出巨額補貼，邀請英特爾、台積電和三星設廠，打造自己的半導體產業鏈。

歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東（Thierry Breton）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，汽車工業深受晶片荒之苦，凸顯歐洲有必要強化半導體產業鏈。歐洲對10奈米以下的先進製程尤其感興趣，打算擴充設計和製造的產能。

布勒東指出，只要他能決定條件，歡迎亞洲和美國的廠商來設廠，「歐洲不天真，但也不想被孤立」，他強調，「歐盟有意與國際夥伴合作，但自己也想坐在駕駛座上」。

歐盟執委會知情人士表示，美國晶片業龍頭英特爾（Intel）、台灣台積電和韓國三星（Samsung）都是歐盟招商的對象，布勒東除了打算30日與英特爾和台積電的代表開會，還將與三星的代表會談。

布勒東下週還準備會晤荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）和荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）的執行長，討論打造歐洲半導體產業鏈的可能性。

知情人士透露，為了與美國和亞洲的新晶圓廠規劃一較長短，歐盟打算拿出上百億歐元的補貼，吸引外商設廠。布勒東計劃與英特爾談判的歐陸新廠，規模將比歐洲目前最大晶圓生產基地、格芯（GlobalFoundries）在德國德勒斯登（Dresden）的廠還大好幾倍。（編輯：周永捷）1100427

(中央社)