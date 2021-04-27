南投昨午後下起滂沱大雨，「日月潭草原」終於有水進帳了，不過距離解除旱象還差滿遠的。中央氣象局指出，接下來陸續有鋒面接近，全台有雨。氣象專家彭啟明表示，後天降雨集中中部以北，「中部應該會很期待這波」，看能不能對目前正在限水的地區，有點幫助。

氣象局預報員趙竑指出，日月潭昨累積雨量28毫米，「統計上是一整天的累積，不過主要降雨仍以午後為主。」今全台晴朗舒適，西部高溫27至30度、東部25至27度。

趙竑指出，今天中午過後仍有熱對流發展，山區不排除再下大雨，主要以桃竹苗、高屏為主，中部也有機會。明起鋒面接近，氣溫降1、2度，後天鋒面報到，全台有雨。

接下來天氣將進入「鋒面大隊接力」，為今年梅雨季吹起前奏。天氣風險公司總經理彭啟明表示，後天這波降雨集中中部以北，可期待「有機會紓解一點點旱象」，就一點點；下波鋒面落在下周三（5月5日）、下周四（5月6日）。

彭啟明強調，春天鋒面移動迅速、天氣變化相當大，預報上縮短到3、4天才能看一次，必須逐日觀察。若想完全擺脫旱象機率很低，通常要下到300毫米以上才能解除。

(中時新聞網)