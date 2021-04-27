浩鼎(4174)旗下抗癌新藥OBI-3424獲美國癌症研究網絡SWOG支持的I/II期臨床試驗計畫，已展開病患召募，將以成人白血病患為對象，並成功收治了首位患者。

OBI-3424是一種前驅性化療首創型新藥，經由癌細胞內AKR1C3酵素作用下，它會釋出強效DNA烷基化劑，啟動殲滅癌細胞的機制。

這項S1905研究計畫名為「針對復發或難治型T細胞急性淋巴細胞白血病(T-ALL)及T淋巴母細胞淋巴瘤(T-LBL)患者的AKR1C3前驅藥OBI-3424 I/II期研究計畫（NCT04315324 ClinicalTrials.gov）」，獲得美國癌症研究的最大公共網絡SWOG支持，其屬於美國國家癌症研究所(NCI)所成立的國家臨床試驗網絡(NCTN)分支。NCTN的癌症臨床試驗均由美國頂尖癌症專家設計，以政府稅收挹注，並獲志願病患之支持。

台灣浩鼎醫學長Tillman Pearce指出，這項試驗目的在驗證OBI-3424在異種移植動物實驗中的效果，能否顯現在T細胞成人白血病患者(T-ALL)身上。先前老鼠異種移植實驗是由NCI幼兒臨床前研究小組所完成，所以此一臨床試驗由SWOG推動來測試其在病人身上效果，再合適不過。

之前浩鼎已展開OBI-3424針對實體瘤患者的第I/II臨床試驗(ClinicalTrial.gov identifier:NCT03592264)；而此一以T細胞急性白血病和淋巴瘤患者的研究計畫，正好補足了OBI-3424另一治療領域的評估。

(時報資訊)