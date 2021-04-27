先進光(3362)自結3月稅後盈餘為1560萬元，累計第1季稅後盈餘為3420萬元，以目前股本13.15億元來估算，每股盈餘為0.26元。

先進光因與大立光(3008)就侵害營業祕密相關案件達成和解，並參與先進光私募，雖然大立光表示，參與先進光私募是「先進光支付和解賠償金的部分條件」，但仍吸引預期大立光會與先進光合作的特定買盤進場拉抬，先進光之前股價一度從50.9元大漲至140元，不過日前大立光法說會，大立光執行長林恩平明確表示，未來兩家應該不會有業務上合作，打破外界聯想，也讓先進光近日股價快速修正，跌破百元關卡。

先進光近日股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，先進光自結3月合併營收為3.15億元，年成長53.48%，稅前盈餘為1790萬元，稅後盈餘為1560萬元，累計第1季合併營收為8.93億元，年成長66.97%，稅後盈餘為3420萬元，以目前股本13.15億元來估算，每股盈餘為0.26元。

大立光於上季認列先進光部分權利金跟賠償金，拉升大立光第1季合併毛利率1到2個百分點，大立光表示，今年第1季毛利率比去年第4季好，主要是因先進光訴訟金額認列收入，致使毛利率多了1到2個百分點，如果扣除此項因素，由於產品組合較差，毛利率低於去年第4季。

針對法人詢問此項訴訟金額收入是否為一次性或是常態性？大立光表示，未來還會依和解約定條款認列，但未必是每季度都有。

林恩平表示，此項收入涵蓋授權金及賠償金，未來兩家應該不會有業務上合作。

(時報資訊)