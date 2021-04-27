台灣搶付錢的文化常鬧笑話，去年6月4日一群人至南投鹿谷賞螢火蟲，在景觀餐廳用餐完後，4名客人在櫃台前拉拉扯扯、搶著要付錢，但搞到最後一哄而散3700元的餐費卻沒有人付帳，不少網友看了笑歪直呼，這個套路很深，其實沒有人想付。

根據中視新聞報導，當時一名身穿藍色衣服的婦人先走到櫃台要結帳，這時另名男子則跟過來說「我來付就好」，還掏出鈔票放在櫃台上，就在老闆拿出計算機敲敲打打算錢時，又有兩位身穿黑色衣服的女子出現，也拿出鈔票想結帳，而四個人就這樣在櫃台前拉拉扯扯，讓老闆看得好尷尬，不知道到底要跟誰收錢才好。

一群人至南投某餐廳用餐，4人在櫃台前拉扯搶著要買單，最後一哄而散，店家卻一毛錢都沒收到。（圖／翻攝自中視新聞）

從監視器畫面可見，四個人最在櫃台前一哄而散，臨走前，藍衣婦人抽走男子放在櫃台的錢，店家表示，當下以為客人是要回去拿錢包，或是討論該如何結帳，沒想到最後卻沒有人回來，當天總共3700多元的餐費成了呆帳，一毛錢都沒有拿到。

老闆娘表示，她不認為客人是故意不付錢的，可能就是忘記了，因此希望客人看到相關的新聞報導後，可以補上當天3700多元的餐費，即便是用匯款的方式也沒有關係，只要把帳結清就不會介意。

事情曝光後，引起網友熱議，「笑死！全都搶著付，但實際上沒一個想付的」、「 厲害了，忍術模糊之術」、「這個厲害！笑死」、「全都是套路」、「還以為是段子，沒想到是真的」、「假掰文化」、「台式買單耶，真的笑死」。

但也有網友表示，這件事情發生在去年六月，當下推推扯扯之間，一群人可能真的以為已經有人搶先付錢成功了，所以便沒有多想就直接離開餐廳了，可能直到現在畫面曝光後，他們才知道原來那天沒有人付錢。

傻眼! 這餐讓我來 眾人搶付帳變沒人付。（中視新聞）

(中時新聞網)