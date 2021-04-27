1名人妻在網路上控訴與丈夫結婚半年後發現對方是同性戀，但2人仍在3年內生下1男1女，之後就維持無性生活長達8年至今，丈夫甚至帶「男同事」回家與家人吃飯，讓她氣得大罵「我也去找個男朋友好了」；她崩潰地說原以為能用孩子改變對方性向，結果失敗，「我浪費了11年青春，我自找的」。

該人妻在臉書「靠北婚姻大聯盟」發文表示，她11年前與丈夫結婚，卻在結婚半年後就發現丈夫是同性戀，但仍與丈夫在3年內生下1男1女，之後就長達8年無發生性行為，她因為深愛對方也顧慮家庭等原因，企圖改變丈夫的性向，直說「他用結婚來掩蓋性向，我用小孩拉回他的性向，結果…我輸了」。

1名人妻在網路上控訴與丈夫結婚半年後發現對方是同性戀，但2人仍在3年內生下1男1女，之後就維持無性生活長達8年至今。（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻大聯盟」）

該人妻說，丈夫仍不願意為了家庭改變，甚至因為夫家不知道丈夫的性向，丈夫甚至公然將「男同事」帶回家中吃飯，讓她一度暴怒，揚言「那麼我也去找個男朋友來交交（交往）好了，彼此彼此」，她也無奈地說浪費了11年的青春，就只是對方用來傳宗接代的對象，「是的，我自找的，怪誰…」。

許多網友則相當同情該人妻的遭遇，留言說「趕快斷乾淨」、「早點放生吧」、「改跟他當朋友，不要當老公了，這樣你們兩個關係會比較舒服」、「告訴您婆婆，他交男朋友，你也交男朋友，大家互不相欠」、「我能了解你的感受，放棄吧，你還可以重新開」、「這樣耗下去好嗎？拆了一對促成二對，功德」。

(中時新聞網)