其他立委「好感度」指標。（圖／翻攝自《DailyView網路溫度計》）

國民黨不分區立委張育美以正面好感度37%，獲得全體立委排名第五名、藍營立委排行第一名。（圖／翻攝自《DailyView網路溫度計》）

國民黨不分區立委張育美在網路聲量「好感度」調查中，以正面度37%勇奪全體立委排名第五名、藍營立委排行第一名，一雪去年質詢農委會官員時獲封「Lulu媽」之負面形象。張得知結果後開心表示，感謝這個評選給她肯定，並強調當選立委1年多來，她一直在努力推動國家醫療科技與長照的發展，盼以「醫療科技CEO」的視角，帶給大家專業又溫暖的問政。

根據《DailyView網路溫度計》自1月27日至04月26日的「好感度」統計，張育美正面度高達37%、負面度僅12%、中立度則為51%，遠勝民進黨立委王定宇的正面度5%、面臨「罷瑤」風暴的吳思瑤的正面度6%、陳亭妃的正面度10%、國民黨立委兼黨主席江啟臣的正面度15%、有「金門女戰神」之稱的陳玉珍的正面度13%、被看好可望成為下屆台北市長的「立院男神」蔣萬安的正面度15%，亮眼的成績可謂國民黨大黑馬。民進黨桃園市第二選舉區立委黃世杰，則以42%拿下全體立委好感度第一名。

對此，張育美昨日（26）在臉書發文表示，最近有朋友告訴她，根據《《網路溫度計》的統計指標，她個人「好感度」大幅上升，是黨籍立委的第一名，更是全立委的前五名，感謝這個評選給她肯定。張強調，當選立法委員一年多以來，她一直在努力推動國家醫療科技與長照的發展，從一個經營醫院與長照事業的CEO到不分區立委，她關心民生議題與大眾的醫療與健康，期許自己的問政專業又溫暖，而她也會繼續努力回應外界的肯定。

值得注意的是，張育美因去年3月12日質詢農委會官員時，大聊自家寵物Lulu，甚至當眾大喊「Lulu親親」，讓黨內外立委與網友傻眼紛狂酸，張也因此獲封「Lulu媽」綽號。張當時回應：「新任立委每天都會進步的，我要有正能量。」如今從《DailyView網路溫度計》結果看來，張堪稱「一雪前恥」。

(中時新聞網)