美國總統拜登宣告第一次世界大戰期間亞美尼亞大屠殺為種族滅絕。土耳其總統艾爾段表示，拜登說法「沒有事實根據，與事實相反」，徒然造成土、美關係進一步惡化。

拜登24日在亞美尼亞大屠殺106週年之際，正式宣告此一悲劇為「種族滅絕」，為首位在任美國總統如此宣告，激怒北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其。

土耳其外交部24日召喚美國大使沙特菲德（David Satterfield）表達抗議。外交部在聲明中「以最強烈措辭反對並且譴責」拜登說法；外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）推文稱：「我們絕不接受任何人針對我們的歷史進行說教。」

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天首度就此回應。他於內閣會議後，在電視轉播的演說中表示，歷史事件調查和真相揭露等工作應交給專家和史家，而不是政治人物。他表示，土耳其已提議就亞美尼亞對事件的說法共組聯合歷史委員會進行研究，但迄未獲回應。

土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）25日受訪時表示，拜登說法「簡直荒唐」，土耳其「未來幾天到數月內會有不同形式、不同種類、不同程度的反應」。艾爾段今天沒有提出具體報復措施。

艾爾段指控，有關1915年事件，許多地方都有土耳其人遭到亞美尼亞人大屠殺而留下的亂葬崗，但是卻找不到亞美尼亞人的亂葬崗。他強調，沒有確切證據佐證亞美尼亞人的說法，國際法院也未就此裁定。

他表示，有關當年重新安置人數的說法，即使美國方面的報告，頂多也只有60萬人，何況實際數字更低於此。艾爾段說，鄂圖曼帝國沒有將亞美尼亞人趕到別的地方，而是重新安置在帝國境內。他強調，諒美國和歐洲的檔案館也不敢編寫1915年事件的文獻。

第一次世界大戰期間及戰後，於1915年至1923年間，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下，估有150萬亞美尼亞人因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，其中大部分發生於1919年之前。

土耳其對1915年事件的立場為，當年安納托利亞（Anatolia）東部亞美尼亞人的死難起因於部分亞美尼亞人支持入侵的俄羅斯帝國，對鄂圖曼帝國軍隊叛變，在後續重新安置過程中造成為數眾多傷亡。

土耳其強烈反對「種族滅絕」說法，強調亞美尼亞誇大族裔死亡人數，且鄂圖曼帝國瓦解時，土耳其裔也有大規模死難。安卡拉認為這是一場造成雙方都死傷慘重的悲劇。

(中央社)