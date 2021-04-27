梨山地區內僅有梨山衛生所一家醫療機構，提供一般醫科門診、牙醫門診及緊急救護等服務。（馮惠宜攝）

梨山衛生所牙醫蔡榮發，進駐梨山17年除在衛生所成立功能俱全的牙科，也進入梨山國中小與平等國小設置巡迴醫療站。（馮惠宜攝）

109年11月在健保署的全力支持下，透過台中市政府衛生局、中山醫學大學附設醫院及獅子會等公私協力，在梨山衛生所設置復健站並聘請專任物理治療師。（馮惠宜攝）

台中市和平區梨山地區九二一地震後因中橫公路中斷，交通不便讓居民下山就醫單程動輒3至4小時，健保署透過「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)」，增加醫護上山行醫動能，但醫療人力招募仍不易，正因如此，更彰顯出山頂醫護的大愛，以及健保資源的可貴。

梨山可以說是台中市最遙遠的後山，民國88年921地震造成中橫公路上谷關至德基段中斷，目前當地唯一的醫療院所是梨山衛生所，民眾到外地就醫往宜蘭羅東就醫耗時約3小時，到台中則需耗費約4小時，交通不便也是醫療資源無法進入的主因。

為了改善山地醫療，健保署從90年8月在梨山地區實施IDS計畫，101年由中山醫學大學附設醫院接續承作和平區IDS計畫，整合和平衛生所、梨山衛生所等當地診所及週邊醫院醫療資源，服務範圍擴大到整個和平區，提供門急診服務以外，夜間門診、待診及例假日門診、專科診療及巡迴醫療服務等，每年投注健保經費近6000萬元。

109年11月在台中市衛生局促成下，梨山衛生所成立復健站聘請專任物理治療師，中山附醫動員復健科醫師深入梨山衛生所提供復健醫療服務，健保署也把復健服務送上山，每月提供復健科專科門診以及復健服務，山上務農的患者直說，現在復健很方便，肩頸等筋骨病痛不用小病忍成大病。

而愈是不便，也愈能看見醫者的大愛，64歲的牙醫師蔡榮發，和梨山毫無淵源，17年前從台中市區到山上行醫，不捨山地兒童半夜牙痛，還得坐流籠才能出門，進駐部落學校固定巡診，透過衛教及定期檢查讓學齡孩子學會口腔保健。

另，住在環山部落下肢癱瘓患者廖正中，疾病纏身，太太為照顧他工作經常中斷，還要扶養3名就讀小學子女，透過居家醫療以及長照2.0資源介入，現在他病情穏定，妻子可以正常工作，一家終於回復安生日子。

健保署中區業務組組長李純馥4月中旬前往和平區梨山，感謝梨山衛生所、中山附醫團隊長期守護偏鄉，她稱許蔡榮發是把醫病當人生志業，並深入環山部落，為接受居家醫療的病患廖正中加油打氣，她也感謝全民支持健保讓遠山小家庭不被病痛擊潰。李純馥也宣告，在109年把「復健送上山」後，遠距醫療也準備好了，未來透過資訊設備連線，山下的專科醫師也能為梨山居民看診，初期計畫提供眼科、皮膚科服務，近期就會啟動。

(中時 )