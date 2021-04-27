31歲香港女星林芊妤（Coffee）擁有甜美外型和34D傲人上圍，被封為「港版瑤瑤」，近年淡出演藝圈的她，轉行改教瑜珈，上月她打完疫苗後，卻不幸流產，讓外界都質疑是與疫苗有關係，雖然她澄清流產因素很多，不能完全歸咎疫苗，但也坦言對自己的選擇後悔了。

林芊妤上月才剛打完新冠肺炎疫苗，未料時隔12天，她就因連續多日腹部陣痛、出血且流產，遭外界質疑備孕還去打疫苗，近日她受邀到電台擔任來賓，被問到流產一事，她也強調醫生表示可能是胚胎問題，也可能是因為打針影響免疫力，所以她不可能完全歸咎於疫苗，因此不願做任何評論。

不過林芊妤也坦言確實後悔打疫苗，「早知道有寶寶就不會接種」，因為當初老公認為打疫苗才比較安心，加上她因為工作的關係，常常要接觸外人，所以為了保護自己和孩子，還是覺得應該要接種，而她流產後雖然心情不好，但過了一兩天就釋然。

林芊妤近年成功轉型成瑜珈老師，YouTube頻道吸引超過134萬粉絲追蹤，2018年嫁給任職銀行業的圈外男友翟志榮，育有1子，不過她一直想生第二胎，上月PO出打復必泰疫苗（台稱：輝瑞疫苗）的照片，未料之後卻自爆剛發現懷孕不久就自然流產了，但她仍堅強面對，並期許下次繼續努力。

(中時新聞網)