蔡榮發以佛心價幫梨山92歲長者製作全口假牙，老人家用文字表達感謝，蔡榮發說，沒想到只是這樣，老人家生活就從黑暗變光明。（馮惠宜攝）

小小紅包袋，來自梨山92歲長者對蔡榮發的感謝。（馮惠宜攝）

健保署中區業務組組長李純馥4月中旬前往和平區梨山，感謝梨山衛生所牙醫師蔡榮發長期守護當地民眾口腔健康，也稱讚他把醫療當人生志業。（馮惠宜攝）

牙醫師蔡榮發，進駐部落學校固定巡診，透過衛教及定期檢查讓學齡孩子學會口腔保健，現在小朋友午餐後會相偕一起刷牙。（梨山國中小提供／馮惠宜台中傳真）

不當都市賺很大的牙醫，台中梨山衛生所牙醫師蔡榮發17年前辭去國軍台中總醫院工作，支身上山行醫，一步一腳印在梨山建立功能俱全的牙科，他讓普遍滿口蛀牙的幼童國中可以開口見美齒，更以佛心價為92歲長者重建全口假牙，如今即將屆滿65歲的他，也計畫退而不休，持續守護梨山居民的口腔健康。

台中和平區梨山地區九二一地震後因中橫公路中斷，對外最近的路程是中橫便道，唯因交通管制每日只有3個時段開放通行，交通不便也造成醫療不便，當地只有梨山衛生所一家醫療機構，蔡榮發是梨山衛生所第一位牙醫，也是該所所有科別醫師中服務最久的醫師。

蔡榮發原來在國軍台中總醫院任職，每月破千人次的門診量讓他腰和頸椎都有職業傷害，48歲他就想退休、逃離都市，聽聞梨山缺牙醫，他支身上山，和太太開始周末夫妻的生活，為了適應中橫路況，17年換了3輛中華得利卡廂型車，往返醫療遇抛錨、坍方當家常便飯。

蔡榮發回憶，在他還沒到梨山前，當地靠台中縣牙醫師公會召集熱心牙醫利用周六日上山義診，時間短，且每回不同的醫師也讓患者無所適從，他上山後一步一腳印建立起功能俱全的牙科，還在衛生所外，建立梨山國中小與平等國小兩處巡迴醫療站，每周診次達10診。

他說，剛來時民眾口腔衛生普遍不好，幼稚園學童多數奶瓶性蛀牙，蛀到沒有一顆完好，他透過每周1到2次進入校園巡診，不斷衛教，現在梨山國中小的孩子午餐完就含著牙刷相偕一起刷牙；近三年齲齒率也從80.3％降到54.9％。看到孩子幼稚園時滿口蛀牙，到上國中後長高了、張開口潔白牙齒就很欣慰，不少孩子到外求學放寒暑假還會特別回梨山看診。

山上生活規律，醫病關係和諧，蔡榮發說這17年獲得的感動滿滿，拿出一只紅包袋上頭不工整的文字表達：「真感謝，三個月來吃不好黑暗的生活就要結束，往後就是光明的日子」他說，這是梨山最年長的原住民的給他感動；去年老人家因病到台中住院，住院期間卻被拔光牙齒，出院後想要做全口假牙，苦於價格不斐，後來回到梨山他比照公費補助金額為老人家重建一口假牙，沒想到就只是這樣，病患的生活就從黑暗變光明。

也因為總是從病人思維出發，加上梨山原本就是中部山區的中心點，長駐山地鄉的蔡榮發也成為全台管區最大的牙醫，東到花蓮、西到東勢、北到宜蘭、南到南投都有他的病患，還有南投仁愛鄉農民搬到花蓮鳳林後不惜騎摩拖車來找他拔牙。

即將屆齡退休的他，期待好不容易在山頂建立的牙科，可以有接棒者，他不計酬勞縮水，已經和台中市衛生局表達先辦退休再約聘，以持續退而不休守護偏鄉民眾口腔衛生。

(中時 )