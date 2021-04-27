台灣面臨半世紀來最大旱災，雖然近日山區都有午後雷陣雨，但真正要解渴還是得靠梅雨季，氣象專家賈新興表示，有利梅雨建立的環境指標中，預估未來可望有3波梅雨，其中首波梅雨預計在5月4至5日，梅雨鋒面會不會南下影響臺灣，則需要觀察太平洋高壓強度。

昨(27日)下午2點的午後對流為日月潭帶來及時雨，累積雨量達到28毫米，是近日雨勢最大的一次，但日月潭氣象站主任張永政指出，要解決儲水問題，集水區附近至少要有好幾場100毫米以上的降雨，才可能讓水位回升。賈新興昨天在臉書表示，有利梅雨建立的環境指標，預測可能有3波，依序為5月4至5日、5月21至6月1日，以及6月10至11日。

圖為有利梅雨建立的環境指標，預估5月4至5日、5月21日至6月1日有梅雨鋒面建立，以及6月10至11日有一小波。(翻攝自 賈新興臉書)

賈新興說，最近模式的趨勢大致底定，有利梅雨建立的環境，在5月21日至6月1日有一波結構較好的梅雨鋒面滯留，至於短期的預測顯示，5月4至5日於福建北部似乎有鋒面建立的跡象，會不會南下影響臺灣，成為今年梅雨季起跑的第一波，則需要觀察太平洋高壓的強度，若高壓太強則鋒面下不來，從指標來看5月6日鋒面的位置似乎偏北，太平洋高壓略勝一籌。

賈新興分析，6月的梅雨環境相對不利，雖然6月10至11日有一小波梅雨鋒面，但這波還要再觀察，此外，周四、周五(29、30日)也有一波鋒面系統快速通過，主要降雨在苗栗以北。賈新興提醒，這幾天下了些雨大家很開心，但還是無法真正解渴，仍要努力省水、用力節水。

(中時新聞網)