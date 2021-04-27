透健保署家庭醫師整合照護計畫，廖正中成為梨山衛生所列案居家醫療追蹤的慢性病個案，衛生所主任姜明凱每個月一次到家訪視。（馮惠宜攝）

健保署中區業務組長李純馥（右一）日前專程到梨山視查山地鄉居家醫療現況，並隨同梨山衛生所醫護到環山部落探視廖正中，為他加油打氣。（馮惠宜攝）

梨山地區環山部身障夫妻廖正中、陳佩玲婚後連生三子相當恩愛，但三年前廖正中突然中風，下半身癱瘓，妻子為照顧他，工作中斷，還經常要找親戚幫忙、花錢包車到宜蘭羅東就醫，在居家醫療、長照資源介入後，如今妻子找到工作，而廖正中病情穏定，他期許透過居家復能可以重拾廚藝，再為老婆小孩煮最拿手的醣醋魚。

40歲的廖正中自幼下半肢小兒麻痺，當年因為和哥哥打架到梨山衛生所就醫，結識右側小兒麻痺在衛生所工作的陳佩玲，倆人婚後相當恩愛，6年內生了1男2女，後來還是靠結紮才終此家庭成員不斷增加；小夫妻的安生日子，卻因男主人高血壓、高血脂、痛風、小中風併發癲癇等疾病變調，為了照顧他，妻子要經常請假，還得找親戚、包車帶他們到羅東聖母醫院就醫，陳佩玲說，一趟來回至少6小時，車資就是6千元，就連到最近的梨山衛生所單程也要半小時，還得找人、找車。

後來透健保署家庭醫師整合照護計畫，廖正中成為梨山衛生所列案居家醫療追蹤的慢性病個案，衛生所主任姜明凱每個月一次到家訪視，就其病情開立高血壓、高血脂、痛風以及身心科用藥。

衛生所也將他轉介到台中市長照管理中心導入長照2.0資源，提供居家復能、就醫交通接送等服務，現在居服員周一到周五每天到照料中餐，也協助他做簡單的居家復健運動，每個月要到羅東聖母醫院回診也不用再花錢包車，居服員會陪同並提供交通接送。

姜明凱說，近來廖正中病情逐漸穏定，睡眠和酗酒狀況改善，藥量漸漸減量；而陳佩玲也因為有人協助照顧，目前在部落文建站擔任照服員，協助日間照顧部落長者，工作也穏定了，她說，有居家醫療、長照2.0居家復能、交通協助真的讓她壓力減少很多，不必因治療先生的疾病再找人、找錢、請假。

陳佩玲說，先生生病前很顧家，會騎沙灘車接孩子，家裏三餐都是靠他打理，一家最快樂的時光就是吃爸爸料理的晚飯，但現在他因中風手無力，無法拿鍋剷，平日透過舉保特瓶練習肌力，廖正中也希望把好廚藝傳給就讀小六的大兒子，讓他協助一起煮老婆愛吃的醣醋魚。

健保署中區業務組長李純馥日前專程到梨山視查山地鄉居家醫療現況，並隨同梨山衛生所醫護到環山部落探視廖正中，為他加油打氣，她也感謝，全民支持健保才能讓偏鄉醫療在地開花。

(中時 )