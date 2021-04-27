微機電（MEMS）感測器廠眾智光電（6819）在2020年受惠耳溫槍／額溫槍等防疫商機繳出亮眼成績後。眾智光電看好，2021年將可望由美系及台系等電競筆電品牌大廠拉貨強勁，成為推動MEMS感測器的新動能。

眾智2020年營運受惠於耳溫槍／額溫槍等防疫商機需求暢旺，推動全年合併營收年成長789.2％至12.14億元，歸屬母公司淨利為4.02億元，相較2019年的虧損2,859萬元轉虧為盈，每股淨利14.93元。

2020年獲利表現亮眼，眾智在股利分派部分，計畫將分為上下半年各分派一次股利，2020年上半年度的已於2021年2月5日配發3元現金股利，下半年度預計將配發0.5元現金股利。

進入2021年後，眾智營運重心將會從耳溫槍／額溫槍等MEMS感測器轉移至電競筆電市場。眾智指出，目前公司已順利拿下美系及台系等電競筆電品牌大廠訂單，預期2021年出貨動能將可望相較2020年成長60％，預計將占整體業績比重過半，剩下將為小家電及耳溫槍／額溫槍等產品線挹注。（新聞來源：工商時報─記者蘇嘉維／台北報導）

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