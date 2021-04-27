前立委顏寬恒3月在臉書宣布，為了健康陪伴小孫女長大，三個月要減下10公斤，他昨在臉書曝現在最新減肥進度，目前體重已減至87.5公斤，更表示自己在減肥路上遇到同好，雙方對賭看對方能不能減重成功，如果他沒在6月26日前成功減下10公斤，就要發放2000片雞排。

顏寬恒昨（26日）在臉書發文表示，不久之前，他遇到了在減肥路上的好夥伴 「含羞草日記草爺」，體重接近96公斤的「草爺」放話，在5月6號之前要減到90公斤，成功減重就變帥，沒有成功就當他一天的助理；而自己是6月26日前要減重10公斤，如果成功，草爺就發1000份雞排讓大家一起變胖，跟大家「同歸於盡」，但若已經「很帥又充滿決心」的他沒有成功，就發2000份雞排。

顏寬恒稱，自己當然不甘示弱，之前已經說了，自己絕對說到做到，更直言，「草爺」減重是想要變帥，不過自己本來就很帥，而減重的目的是想要未來可以繼續陪孫女。

顏寬恒也在貼文中秀出目前體重為87.5公斤，並稱「減肥是男人永遠的天職，只是男人常常鬆懈，所以男人們要彼此互相幫助互相監督」。大批網友也在其po文底下留言表示，「看來打賭很大喔！真有氣魄，加油！我等著吃雞腿」、「求雙方統一發雞排的時間跟地點」、「看來又有雞排店受益」，彰化縣議長謝典林也幽默留言：「這種事，應該要找蔡易餘打賭呀」。

(中時新聞網)