日前高雄有一位民眾貼文爆料，稱自己在某知名連鎖速食店買到包著大骨頭的雞塊，因此感到氣憤難耐，馬上向連鎖速食店反應，並跟公司請假，前往店家進行協調。但由於店家僅賠償600元慰問金，讓原PO更加不滿，認為連鎖速食店道歉方式太過沒誠意，因此揚言提告。

高雄就有一位民眾在某知名連鎖速食店買到包著大骨頭的雞塊，因此感到氣憤難耐。（圖／臉書社團《爆料公社公開版》）

透過臉書社團《爆料公社公開版》貼文內容我們可以得知，本月20日，高雄一位民眾因為不滿在岡山某知名連鎖速食店的雞塊裡咬到「超級大塊骨頭」，所以便向店家反應。據原PO說法，當時業者回覆雞塊裡出現骨頭實屬正常，可詳細情形還要等雞塊廠商那邊回收後進一步了解，除此之外，店家疑似還向原PO表示想私下處理，孰料苦主發現自己請假前往，犧牲全勤獎金，卻只收到600元慰問金，因此感到甚是不滿，揚言提告，打算將廠商與其現場約談30分鐘的對話錄音，還有廠商請該連鎖店店長回收雞塊的影片，以及內含大塊骨頭的雞塊照片、影片，當作證據來打這場官司，並直呼「假如小孩子吃到你們知道有多危險嗎？？」「浪費我的全勤獎金還有我當天的薪水，你們只給我600塊的慰問金可不可笑？」話鋒一轉還反酸「請看一下你的薪水可能一天只有100，所以你才會覺得600塊很多」，語氣顯得相當激動。

此文一出，網友反應兩極，有些人因為有類似不快經驗，所以留言讚聲「我之前吃其他家漢堡，吃到骨頭，咬超大聲的，我牙口不好，之前吃芭樂曾經牙齒裂開斷掉，很怕這類事情」，但也有網友覺得原PO小題大作，質疑他想趁機對店家敲竹槓、求償獅子大開口，紛紛表示「為了一根骨頭氣成這樣？」「肯X基算有良心了...普通雜牌雞塊你想吃到骨頭是不可能的，都是用內臟脂肪類做的，吃到骨頭表示它有放肉..」、「不然你想要多少?是骨頭不是尖銳物品吧 反應後也有賠償金額給你了 你到底想要多少?」

(中時新聞網)