日本一名正妹絃花美紀（絃花みき），經常在社群平台分享清涼的生活照，近日她推出個人寫真集，她對於自己身材充滿自信，並自稱是「寫真界最棒的豪乳」，但她真正的職業其實是一名營養師，甜美的笑容加上傲人的身材，讓她迅速累積不少死忠粉絲。

據綜合日媒報導，25歲的絃花美紀是一名營養師，身高165公分、體重47公斤，纖細的腰桿、豐滿的上圍，再加上甜美笑容，常受到他人稱讚，但過去她並不滿意自己的身材，甚至透過飲食希望能讓胸部變小。

絃花美紀經常在社群平台嶄露纖細的腰及傲人的上圍。（圖／翻攝自推特）

2年前絃花美紀踏入寫真界拍寫真，沒想到一炮而紅，也讓她愈來愈有自信，更自稱是「寫真界最棒的豪乳」，經常在社群平台分享清涼美照及生活日常，讓她迅速累積粉絲，推特擁有3.6萬跟隨者、IG也有2.5萬人追蹤。

絃花美紀經常在社群平台分享拍攝寫真的工作過程。（圖／翻攝自IG）

絃花美紀近日宣傳寫真集時說，去年11月於沖繩拍系列寫真，當時的主題是「和男友一起旅行」，由於她從未有過與男性一起旅行的經驗，整個拍攝過程需發揮想像力，才能在鏡頭前完美呈現，因此希望粉絲們能藉由作品，看到不一樣的她。

絃花美紀也透露，非常喜歡看動漫，尤其是火紅的《鬼滅の刃》，她甚至還自詡是《航海王》的娜美，因為和娜美一樣都是巨乳纖腰的身材，除此之外她還喜歡打電動，最近常常和高中同學聚在一起玩Switch，不過現在還單身的她，希望未來交往對象是一個堅強又幽默的男人，也希望有機會可以開一間咖啡店，跟粉絲們在店裡一起喝咖啡。

(中時新聞網)