駐日代表謝長廷近日因為日本核廢水的議題，在臉書發布了連串的爭議貼文，外界批評其內容多屬為日本政策護航，引發爭議，日前又被發現謝長廷偷偷修改貼文，再引起議論；對此，謝長廷昨受訪時指出，修改貼文卻不刪文是因為該文已經被告發造謠，不能私下刪除，否則有湮滅證據之嫌，另外，對於國內議論紛紛要求他回國接受質詢，謝長廷表示只要立院來正式公文，他就會回去。

謝長廷昨(26)日接受中央社訪問時表示，若是立法院通知他必須回國接受質詢，他自然會回去，時間上也會接受防疫相關的安排，而若有辦法免除隔離，那當然是好的；而有關視訊質詢相關的方式，他也都能夠配合。

對於臉書貼文相關的問題，謝長廷指出，確實有人向他建議要刪除貼文弭平爭議，但該貼文已經被告發造謠，成了案件，若私自刪除會有湮滅證據之嫌，不能撤文；而關於相關的文字修改，謝長廷表示他是在文中補上相關註解，並非修改內文。

謝長廷臉書修正情形。

謝長廷有關日排核廢水發言在台灣引發的爭議持續延燒，「yahoo奇摩」昨日也針對「謝長廷再發表台電排放核廢水言論，你認為適不適當？」進行網路投票，截至今日早上8點30分為止，已有超過2500人投票，其中有2408人都表示「不適當，有失駐日代表職責」、155人表達「適當，應同一標準檢視核電廠排放水」，不認同其發言的網友意見可說一面倒。

(中時新聞網)