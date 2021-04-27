國1員林段火燒車，一輛轎車在路肩燒成火球。（照片來源：記者爆料網）

國道一號南向214.14公里彰化員林路段，今（27日）上午7時許火燒車，濃煙竄天。（截自國道即時影像畫面）

1000萬元飛了！國道一號南向214.14公里彰化員林路段，今（27日）上午7點30分許發生火燒車事故，一輛消光黑藍寶堅尼休旅車（Lamborghini urus）不明原因在路肩起火燃燒，火勢猛烈，整個燒成一團火球，濃密黑煙直竄天際，由於正值上班時間，不少車輛路過，駕駛全看傻，膽戰心驚通過該路段。

據了解，該車駕駛是彰化某家上市公司二代，即時離開車子逃生。彰化縣消防局獲報後迅速派員到場，火勢很快撲滅，但整輛車已經燒到只剩骨架，外觀難以辨識。至於確切的事故原因，仍有待國道第三公路警察大隊進一步調查釐清。

根據臺灣總代理報價，Lamborghini urus的建議售價為999.89萬元起，2018年起在台交車。該車於2017年發表時，藍寶堅尼宣稱Urus為全球首輛Super SUV，搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎、8 速手自排變速箱，馬力高達650匹，時速0到100公里只要3.6秒，從靜止至時速200公里也只要 12.8秒，原廠極速達305公里，堪稱是目前市面上性能最強悍的SUV車款。

(中時新聞網)